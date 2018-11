Build it Up, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Engellerden ve tuzaklardan kaçarak rakiplerinizle kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yükseklere doğru tırmanmak için çabaladığınız oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Reflekslerinizi de iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda tempolu bir oynanış yer alıyor. Sürükleyiciliğiyle de dikkatimizi çeken Build it Up, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda en uygun zamanda ekrana tıklamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebileceğim oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Build it Up oyununu sakın kaçırmayın.

Build it Up oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.