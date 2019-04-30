Mobil arcade oyunları arasında yer alan Carpenter ile bize verilen görevleri başarmaya çalışacağız. The Mascoteers imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Carpenter renkli bir atmosfere sahip.

Oyun içerisinde elimizde bulunan testere ile belirtilen ağaçları istenilen uzunlukta kesecek ve görevleri başarmaya çalışacağız. Bir marongoz gibi ağaç keseceğimiz oyunda ağaç, boru ve daha pek çok nesneyi istenilen ölçülerde kesmeye çalışacağız.

Oyuncular belirtilen hedefleri kaçırdıkları takdirde oyuna yeniden başlamak zorunda kalacaklar. Oldukça basit grafiklere ve arayüzlere sahip olan yapım iki farklı mobil platformlarda ücretsiz yayınlanması ile oynanmaya başladı.

Carpenter’ı iki farklı mobil platformda toplamda 500 binden fazla oyuncu indirdi ve oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.