Cartoon Network Arcade, çocuklar için mini oyunlar ve çizgi filmler içeren ücretsiz bir mobil uygulama. En çok izlenen çizgi film kanallarından Cartoon Network’ün hazırladığı uygulama, sevilen tüm çizgi film karakterlerini, kahramanları bir araya getiriyor. Her hafta yeni oyun, figür, etkinliklerle içeriği güncelleniyor.

Teen Titans GO!, The Amazing World of Gumball, Steven Universe, Ben 10, Craig of the Creek ve diğer Cartoon Network çizgi filmlerinde oynayan karakterleri bir araya toplayan bir uygulama Cartoon Network Arcade. Pinyataları parçalama, gökkuşağını yumruklama, futbol trollerini tekmeleme ve daha birçok ücretsiz oyun bulunuyor. Mini oyunların yanı sıra çizgi filmler var. Cartoon Network’ün en çok izlenen çizgi filmlerini izleyerek karakterleri topluyorsunuz.