Unutulmaz Çizgi Film Karakterleri

Bu zamana kadar çok fazla sayıda çizgi film yayımlandı ama sadece sayılı çizgi film karakterleri hafızalara kazınmayı başardı. Bu yazıda hemen hemen herkesin unutamadığı karakterleri bir arada topladık.

Çizgi filmler, çocuklar için oldukça büyük bir öneme sahip. Hepimiz çocukken her gün erkenden uyanıp çizgi filmlerin başlamasını beklerdik. Bazı yapımlardaki karakterler replikleri ile ön plana çıkarken bazıları ise karakteristik özellikleri ile iz bıraktı.

The Simpsons’tan Pokemon’a, Scooby-Doo'dan Looney Tunes’a, Tom ve Jerry’den Taş Devri’ne kadar pek çok yapımda unutulmaz karakterler bulunuyor. Elbette bu karakterlerin tamamını eklemek mümkün değil çünkü sayıları oldukça fazla. İşte nostalji yaşamanızı sağlayacak karakterlerin listesi!

Akıllara Kazınmış Çizgi Film Karakterleri Listesi

Bugs Bunny

Garfield

Pikachu

Tom ve Jerry

Kai Hiwatari

Scooby Doo ve Shaggy

Tweety ve Sylvester

Gargamel

Temel Reis

Daffy Duck

Dalton Kardeşler

Pembe Panter

Ağaçkakan Woody

Blossom, Bubbles ve Buttercup

Müfettiş Gadget

Kaptan Tsubasa

Sünger Bob

Fred Çakmaktaş

Değerli

Kaplan Tigger

He-Man

Yukarıda çok fazla sayıda kişide iz bırakan karakterler bulunuyor. Listede yer alan karakterlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Bugs Bunny

1930 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1969 yılında sona eren Looney Tunes’ta çok sayıda karakterin maceraları yer alıyor. Bu karakterler arasında "Naber cınım?" repliği ile akıllara kazınan Bugs Bunny de bulunuyor.

2. Garfield

Sürekli olarak lazanya yemeğini yemesi ve günün büyük bir kısmını yatarak geçirmesi ile ünlü Garfield karakteri, unutulmaz karakterler arasında yer alıyor. Popüler karakterin Oddie isimli köpek arkadaşı da mevcut.

3. Pikachu

Pokemon isimli yapımda çok fazla sayıda karakter bulunuyor ancak bu karakterler arasından bir tanesi, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oldukça seviliyor. Bu karakter, elektrik saldırısı yeteneğine sahip olan Pikachu’dur.

4. Tom ve Jerry

Listemizin dördüncü sırasında iki farklı karakter yer alıyor. Hemen hemen hepimiz bir dönem, Tom ve Jerry iismli çizgi film boyunca Tom isimli kedinin Jerry isimli fareyi yakalamaya çalışmasını izledik. Bu karakterler, çizgi film dünyasının en sevilen karakterleri arasında yer alıyor.

5. Kai Hiwatari

Az konuşması ve karizmatik olması ile ön plana çıkan Kai Hiwatari, 2001 ve 2005 yılları arasında yayımlanan Beyblade’in ön plana çıkan karakterlerinden bir tanesidir.

6. Scooby Doo ve Shaggy

Unutulmaz karakterler arasında Scooby Doo ve Shaggy de bulunuyor. Çizgi film boyunca muhteşem bir ikili olan Scooby Do ve Shaggy, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından en fazla sevilen karakterler arasındadır.

7. Tweety ve Sylvester

Looney Tunes isimli yapımdan tanıdığımız Tweety ve Sylvester, iz bırakan karakterler arasında yer alıyor. Çizgi film boyunca tıpkı Tom ve Jerry’de olduğu gibi Sylvester isimli kedi, Tweety’i yakalamaya çalışıyor. Aradaki fark ise Tweety’nin fare yerine kuş olmasıdır.

8. Gargamel

Çizgi film boyunca bir ormanda mantar şeklindeki evlerde yaşayan Şirinler’i yakalamaya çalışan kötü niyetli Gargamel, unutulmaz karakterlerden bir tanesidir.

9. Temel Reis

Çocukların büyük bir kısmına ıspanak yemeyi sevdiren Temel Reis, çoğu kişi için iz bırakan karakterlerden biridir. Popüler çizgi filmde Temel Reis isimli karakter ıspanak sayesinde daha güçlü hâle geliyor.

10. Daffy Duck

Daffy Duck, bir dönemin en popüler çizgi filmlerinden bir tanesi olan Looney Tunes’ta ön plana çıkan karakterler arasında yer alıyor. Çok fazla konuşması ile ön plana çıkan karakter, çoğu kişi tarafından oldukça seviliyor.

11. Dalton Kardeşler

Red Kit isimli çizgi filmde yer alan Dalton Kardeşler Joe, William, Jack ve Averel’den oluşuyor. Dalton Kardeşler’de yer alan her karakterin kendine has özelliği bulunuyor.

12. Pembe Panter

Kendisinin sinirlerini bozan kişileri zekâsı ile alt eden Pembe Panter, çok sayıda kişinin gözünde unutulmaz karakterler arasında yer alıyor. Pembe renkli bir panterin maceralarına tanık olduğumuz yapım 1969 yılında yayımlanmaya başladı.

13. Ağaçkakan Woody

Ağaçkakan Woody, özellikle kahkahası ile ön plana çıkıyor. Çok eski bir çizgi film olan The Woody Woodpecker Show’da Woody’nın maceralarına tanık oluyoruz.

14. Blossom, Bubbles ve Buttercup

Powerpuff Girls isimli çizgi filmde laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucunda süper güçlere sahip olan üç farklı kız yaratılır. Bu kızlar Blossom, Bubbles ve Buttercup’tır. Söz konusu karakterler, çizgi film boyunca Mojo Jojo’ya karşı mücadele eder.

15. Müfettiş Gadget

Vücudunun çeşitli kısımlarından çıkan birtakım araç ve gereçler sayesinde kötü niyetli kişileri yakalayan Müfettiş Gadget, unutulmaz karakterlerden bir tanesidir. Zaman zaman çeşitli sakarlıklar yaşayan Gadget, bölümlerin sonunda çocukları bilinçlendirmek için uyulması gereken kurallardan bahseder.

16. Kaptan Tsubasa

Futbolu seven kişilerin favori karakteri olan Kaptan Tsubasa, iz bırakan karakterlerden bir tanesidir. Kaptan Tsubasa karakteri ile aynı isme sahip olan çizgi film, bir dönemin en popüler yapımlarından biriydi.

17. Sünger Bob

Okyanusun derinliklerinde yaşayan Sünger Bob, dünya genelinde en çok sevilen karakterler arasında yer alıyor. Ananas evinde yaşayan Sünger Bob, çizgi film boyunca çeşitli maceralara adım atıyor.

18. Fred Çakmaktaş

"Yaba daba du" repliği ile akıllara kazınan Fred Çakmaktaş, Taş Devri çizgi filminin en sevilen karakterlerinden biridir. Taşyatağı şehrinde yaşamını devam ettiren Çakmaktaş'ı uzun yıllar boyunca Sezai Aydın seslendirdi.

19. Değerli

Değerli isimli köpek özellikle kahkahası ile ön plana çıkan bir karakterdir. 1965 ile 1967 yılları arasında yayımlanan Precious Pupp’ta Değerli, diğer karakterleri genellikle zekâsı ile alt ediyor.

20. Kaplan Tigger

Winnie the Pooh çizgi filminde pek çok karakter bulunuyor ancak çoğu kişi için Kaplan Tigger ayrı bir yere sahip. Neşeli olması ile ön plana çıkan Kaplan Tigger, yaşam enerjisine sahip bir karakterdir.

21. He-Man

He-Man, "Gölgelerin gücü adına güç bende artık" repliği ile akıllara kazınan bir karakterdir. Çizgi film boyunca He-Man ve arkadaşlarının İskeletor’a karşı mücadelesine tanık oluyoruz.

Bu yazıda çok sayıda kişide iz bırakan karakterleri bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.