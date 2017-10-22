Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Celestine mobil oyunu, Mars’ta hayatın ispatlanmasının ardından yapılan yolculuğu deneyim edebileceğiniz oldukça heyecanlı bir tür aksiyon oyunudur.

Celestine mobil oyununda Kızıl Gezegen’in keşfinden sonra olabilecek potansiyel olayları görmeniz mümkün. Zira oyunun senaryosu oldukça mantıklı görünüyor. Senaryoya göre Mars’ta artık özgün bir bitki örtüsü ve hayvan türleri olduğu gerçeği açığa çıkmıştır. Ancak Celestine adlı bir gemiyle kazı çalışmasına gitmek isteyen Dünyalılar, Marslıların saldırısına uğrar. Gemideki tüm mürettebat hayatını kaybederken, yalnızca Frank isimli bir astronot hayatta kalır. Bu oyundaki göreviniz ise Frank’in izini bulmak olacak.

2 boyutlu bir aksiyon oyunu olan Celestine’de sürekli olarak yukarı doğru bir hareket söz konusu. Çeşitli düşmanlara karşı da önlem almanız gereken oyunda ortamı da zamanla keşfedeceksiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Celestine mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.