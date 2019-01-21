Google Play’de ücretsiz olarak karşımıza çıkan Champions Manager Mobasaka：2018 New Football Game bir spor oyunudur.

Futbol tutkunları tarafından ilgiyle oynanan yapımda dünyanın en önde gelen oyuncuları ve takımları yer alıyor. Takımımızı seçerek oyuna dahil olacağımız yapımda kupalar kazanmak için futbol konusundaki yeteneklerimizi konuşturmaya çalışacağız. Gerçekçi bir futbol deneyimi yaşayacağımız yapımda oyuncular çeşitli özellikler ile karşılaşacak, kendi ekibini kurarak maçlara dahil olabilecekler.

Oyuncular rakipleri karşısında şık çalımlar atarak onları oyun dışı bırakabilecekler. Takımımızı yöneterek şampiyonluk yolunda ilerleyeceğimiz yapımda oyuncularımızın yeteneklerini geliştirebilecek ve onları daha iyi bir hale getirebileceğiz. 3000’en fazla gerçek oyuncunun yer aldığı yapımda ekip çalışmasının önemi oldukça yoğun olacak.

Oyuncular kendi stadyumlarını inşa edebilecek ve takımları için fantastik süslemeler yapabilecekler. Google Play üzerinden 50 binden fazla kez indirilen yapım ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

İyi oyunlar dileriz.