Chess Rush mobildeki en yenilikçi stratejik savaş yapımıdır. Yenilikçi 10 dakikalık maçlar ve klasik oyunlarla, sırayla turlar halinde oynanan bir strateji oyunu oynayın.

İşin püf noktası strateji ama şansın da bir rolü var! 50'den fazla kahraman arasından kendi elit düzenini oluştur ve Satrancın Kralı olmak için 7 diğer oyuncuyla kapış. Galibiyet hamleni yapma zamanı! 50'den çok kahramanla kendi elit düzenini oluştur ve zekice oyuna sür.

Aynı kahramandan 3 tanesini bir araya getirerek seviyeni yükselt ve takımını güçlendir, Benzerlik Bonuslarını açıp onları eşyalarla donat. En iyi arkadaşlarını katılmaya davet et ve 2'ye 2 İşbirliği Modu maçlarını başlat. Dünyanın her yerinden oyuncularla mücadele et.