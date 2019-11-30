Kendi savaş stratejilerinizi geliştirerek düşman birliklerini kısa sürede etkisiz hale getirebileceğiniz ve zorlu görevler üstlenerek farklı bölgeleri fethetmek için yola çıkacağınız Clash of Leagues, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici savaş hikayeleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, kendi köyünüzü inşa ederek güçlü bir ordu oluşturmak ve aksiyon dolu savaşlar yaparak ganimet toplamaktır. İlginç tasarımlara ve ölümcül yeteneklere sahip yüzlerce savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir mücadele edebilir ve çevrenizdeki köyleri fethederek seviye atlayabilirsiniz. Oyunu online arenada oynayarak dünyanın farklı bölgelerinde bulunan güçlü oyuncularına karşı savaşabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca klan savaşlarına katılarak grup mücadelesi verebilir ve nefes kesen savaşlarda rol alabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Clash of Leagues, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.