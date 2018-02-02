CLEANit uygulaması, Android cihazlarınızda performansı olumsuz etkileyen gereksiz dosyaları temizleyerek pil konusunda da tasarruf etmenizi sağlıyor.

Android işletim sistemli cihazlara yüklenen uygulamalar, indirilen dosyalar ve ziyaret edilen web sitelerinden kalan çöp dosyalar zamanla telefonunuzun yavaşlamasına neden oluyor. Düzenli aralıklarla bu dosyaları temizlediğinizde ise cihazınızın performansı etkilenmediği gibi pil ömrü de uzatılmış oluyor. Bu konuda sizlere faydalı olacağını düşündüğüm CLEANit uygulaması da, telefonunuzdaki gereksiz dosyaları tek dokunuşla temizleyerek sizlere yardımcı oluyor.

Gereksiz dosya temizleme, pil kullanımı denetleme, arka plan işlemlerini durdurma ve APK dosyalarını temizleme gibi ek fonksiyonları da kullanabileceğiniz CLEANit uygulaması sayesinde telefonunuzun durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Kapsamlı bir tarama yaparak telefonunuzu tertemiz bir hale getiren CLEANit uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, hem performansı hem de pil ömrünü uzatabilirsiniz.

Uygulama özellikleri