ClevMoney uygulaması ile harcamalarınızı Android cihazlarınıza kaydederek bütçenizi takip edebilirsiniz.

Maaşınızı veya harçlığınızı aldıktan sonra parayı nereye harcadığınızı bilemeden sıfırı tüketiyorsanız yalnız değilsiniz. Hesapta olmayan harcamalar, aylık sabit giderler derken bütçeniz kötü bir şekilde sarsılıyor olabilir. Bunu kontrol altında tutmanız için geliştirilen ClevMoney uygulaması, aylık gelir miktarınızın girişini yaptıktan sonra tüm harcamalarınızı detaylı bir şekilde girerek ay sonunda bunları net bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Harcama tutarı, tarih, harcama yapılan yer ve harcama kategorisi gibi bilgilerin girişini yaparak giderlerinizi ekleyebileceğiniz uygulamada, giderlerinizi detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz pasta ve çubuk şeklinde grafikleri de sizlere sunuyor. Çeşitli para birimlerini destekleyen ve bilgilerinizi Google Drive’da yedekleme imkanı sunan ClevMoney uygulamasında, istatistiklerinizi CSV dosyası şeklinde kaydedebileceğiniz gibi parola koruması ve tema seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri