Teminatlı Kredi Kartı Nedir, Nasıl Alınır? Teminatlı Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Kredi kartı başvurularınız reddediliyorsa, kredi notunuz 0 ise ve bir türlü yükseltemiyorsanız, aslında bu durum hiçbir zaman kredi kartı alamayacağınız anlamına gelmez. Bankaların geliştirdiği ‘teminatlı kredi kartı’ sistemi sayesinde kredi notunuz çok düşük seviyelerde olsa bile kredi kartı almanız mümkün olur.

Peki, teminatlı kredi kartı nedir? Hangi bankalardan teminatlı kredi kartı alınabilir? Bu kartı almak için izlemeniz gereken adımlar neler? İçeriğin devamında bu soruların hepsini cevapladık.

Teminatlı Kredi Kartı Nedir?

Teminatlı kredi kartı, adından da anlaşılacağı üzere bankaya sunacağınız bir teminat karşılığında edinebileceğiniz kredi kartlarıdır. Teminatlı kredi ile benzer bir mantıkla çalışan bu sistemde bankaya teminat olarak aktif bir mevduat hesabını göstermeniz gerekir.

Bu hesaba yatıracağınız bir miktar bloke para, banka için bir güvence işlevi görür. Yani, kredi notunuz düşük olsa bile mevduat hesabında bloke para bulundurduğunuzda borcunuzu ödeyeceğinizi temin etmiş olursunuz.

Kredi notu sıfır olanlar, bankaların oluşturduğu kara listede yer alan kişiler ve kartlarına ilişkin hukuki bir süreç içinde olanlar normal kredi kartı başvurusu yaptıklarında talepleri reddedilebilir. Bunun yerine alternatif olarak teminatlı kredi kartı başvurunsda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

Teminatlı Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Teminatlı kredi kartı almak için öncelikle blokeli kredi kartı veren bankalara başvurmanız gerekiyor. Bunun için şubeye gidip direkt olarak başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz.

Banka sizden ilk etapta kredi kartı için teminat göstereceğiniz bir mevduat hesabı oluşturmanızı ister. Teminatı bloke edeceğiniz banka hesabını şubede hızlı bir şekilde açtırabilirsiniz.

Hesaba yatıracağınız bloke bakiyeyi belirlerken kart limitine ilişkin beklentilerinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Zira, teminatlı banka kredi kartlarının limiti bloke miktarının %80'ine denk gelecek şekilde ayarlanır.

Mevduat hesabınız açıldıktan sonra teminatlı kredi kartı başvurunuz işleme alınır. Başvuru sürecinin sonunda belirlenen limitteki kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Teminatlı Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Teminatlı kredi kartı çıkarabileceğiniz farklı banka seçenekleri mevcut. Bu bankalardan bazıları şunlardır: