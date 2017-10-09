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ClevNote 2.17.2 (Android)
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  4. ClevNote - Android için Not Alma Uygulaması

ClevNote

2.17.2
Android
ClevNote
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz
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Yapmanız gereken önemli işleriniz veya her an ulaşmanız gereken bilgileri ClevNote ile kolayca kaydedebilirsiniz.

ClevNote uygulaması ile günlük notlarınızı Android cihazlarınıza kolay bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Günlük yaşantımızda birçok şeyi unutmamak adına not alabiliyoruz. Kalem ve kağıt her zaman bulunmayacağından, akıllı telefonlarımız bu konuda da imdadımıza koşuyor. ClevNote uygulaması, günlük hayatta ihtiyaç duyabileceğiniz ve birçok özelliği bulunan başarılı bir not alma uygulaması. Banka hesap numaralarınızı kaydedebileceğiniz ve ihtiyaç duyduğunuzda kopyalama ve gönderme işlemlerini yapabileceğiniz uygulamada yapılacaklar listesi oluşturabiliyor ve doğum günü listesi hazırlayabiliyorsunuz.

Üye olduğunuz internet sitelerindeki kullanıcı adlarınızı hatırlamanız için de bir bölüm sunan uygulamada, klasik not alma bölümü de sunuluyor. Olası bir aksilik durumunda notlarınızın silinmemesi için Google Drive ile yedekleme özelliği de sunan ClevNote uygulamasında, notlarınızı geri yükleyebilmeniz de mümkün.

Uygulama özellikleri:

  • Banka hesap numarası girme
  • Yapılacaklar listesi oluşturma
  • Doğum günü listesi
  • Sitelerdeki kimlik bilgilerinizi yönetme
  • Genel not bölümü
  • Google Drive ile yedekleme ve geri yükleme
  • Hatırlatıcı
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