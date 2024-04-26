Spotify'da Yapay Zeka ile Mükemmel Çalma Listeleri Nasıl Oluşturulur?

2023 yılının sonlarında yapay zekâ destekli yeni özelliklerin geleceğini duyuran Spotify, artık kullanıcılarına yazılı komutlarla çalma listesi oluşturma imkânı sunuyor.

Şu an için kısıtlı sayıda kullanıcının beta sürümüne erişeblidiği bu özelliğin yakın bir gelecekte genel kullanıma açılması bekleniyor. Peki, Spotify yapay zeka çalma listesi nasıl oluşturulur? Bu özellik nasıl çalışıyor? İşte, bilmeniz gereken detaylar!

Spotify Yapay Zeka Çalma Listesi Nedir?

Popüler müzik uygulaması Spotify’da tıpkı ChatGPT ve buna benzer sohbet botlarında olduğu gibi prompt yani istem girme sistemi devreye giriyor. Kullanıcılar artık çalma listesi oluştururken yapay zekâdan destek alıyor olacak.

Spotify AI çalma listesi olarak da tabir edilen bu listeler sayesinde müzik zevkinize, bulunduğunuz ortama veya anlık modunuza en uygun şarkılara saniyeler içinde erişme imkânınız olacak.

Spotify Yapay Zeka Çalma Listesi Nasıl Oluşturulur?

İlk etapta Avustralya ve Birleşik Krallık’ta yaşayn premium kullanıcılara beta formatı ile açılan özellik alışık olduğumuz yapay zekâ destekli sohbet botları gibi hizmet veriyor.

Özelliği kullanmak istediğinizde istem çubuğuna hayalinizdeki çalma listesini tanımlayan komutlra girmeniz gerekiyor. Örneğin, ‘Bu yıl vizyona giren Türk yapımı sinema filmlerinin soundtracklerinden oluşan bir liste hazırlamanı istiyorum.’ Gibi bir istem girebilirsiniz.

Girdiğiniz komuta uygun çalma listesi oluşturulduktan sonra bu listede istediğiniz gibi düzenleme yapma imkânınız var. Beğenmediğiniz şarkıları kolayca listeden çıkarabilir, yeni eklemeleri gönlünüzce yapabilirsiniz.

Yapay zekâ sayesinde bu listeleri yeni komutlarla revize edebileceksiniz. Yani, diyelim ki listede sevmediğiniz birkaç sanatçının şarkıları var. Yazılı komut girişi ile bu sanatçılara ait şarkıları listeden tek seferde çıkartabilirsiniz.

Prompt girişinde Türkçe desteği olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Global ölçekte sadece İngilizce istem girişlerine izin verilebilir.

Özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı ise merak konusu. Uygulama tarafından henüz net bir tarih verilmedi. Dünyanın dört bir yanındaki Spotify kullanıcıları bu özelliği deneyimlemeyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Siz Spotify’ın yapay zeka çalma listesi oluşturma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özellik sayesinde daha yaratıcı ve ilgi çekici çalma listeleri oluşturmak sizce mümkün mü? İlk gireceğiniz istem nedir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!