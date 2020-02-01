Zamanı geri alarak geçmişte yaptığınız büyük bir hatayı telafi etmek için mücadele edeceğiniz ve zaman yolculuğu yaparak aynı hataları yapmadan olayların farklı bir şekilde seyretmesi için çaba göstereceğiniz Clock of Atonement, mobil platformda macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete açılan sürükleyici bir oyundur.

Piksel sanatıyla tasarlanmış eşsiz grafikleri ve macera dolu senaryosu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, geçmişe dönerek yaptığınız hataları telafi etmek ve kısıtlı bir süre içerisinde görevleri tamamlayarak geleceğe dönmektir.

Oyunda, sevdiği kadını bir anlık öfke sonuncunda öldüren ve bundan pişmanlık duyan sapık bir karakteri yöneteceksiniz. Kefaretinizi ödemek için bir şans doğacak ve 30 dakikalığına geçmişe dönme fırsatı yakalayacaksınız. Geçmişe yolculuk yaparak sevgilinizi kurtarmak için mücadele etmeli ve zamanla yarışmalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Clock of Atonement, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.