2023 yılının sürpriz isimlerinden biri olan Demonologist, korku janrına ilgi duyan pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Kendi türü içerisinde çok beğenilen bir yapım olan Demonologist oldukça iyi yorumlar aldı ve fena olmayan bir satış başarısı elde etti. Peki Demonologist’in yapımcıları kim? Demonologist Türk oyunu mu? Gelin sizler için bu soruyu cevaplayalım.

Demonologist Türk Yapımı mı?

Evet, Demonologist Türkler tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yapım. Demonologist, Clock Wizard Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir oyun. Clock Wizard Games, 2021 yılında Furkan Sak ve Volkan Demir tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Ana stüdyo Yıldız Teknopark'ta yer almaktadır.

6 yıllık deneyim ve bilgi birikimine sahip bağımsız bir oyun geliştirme stüdyosu olan Clock Wizard Games, Demonologist ile büyük bir başarıya imza attılar desek yanılmış olmayız herhalde. Türk oyun geliştiricileri topluluğu için önemli bir firma olan Clock Wizard Games yerel limitlere bağlı kalmadan Demonologist’i tüm dünyaya satmayı başardı.

Ülkemizin oyun geliştirme sektöründe attığı cesur adımlar nihayet meyvelerini vermeye başladı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve yayınlanan bir oyunun uluslararası arenada böylesine büyük bir başarı elde etmesi, Türk oyun endüstrisi için gerçekten çok önemli. Clock Wizard Games'in bu başarısı sadece bir şirketin zaferi değil, aynı zamanda ülkemizin yaratıcı ve teknolojik potansiyelinin de parlak bir göstergesi.

Bu başarı hikayesi, oyun geliştirme tutkusuyla yanıp tutuşan kişiler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Artık biliyoruz ki doğru vizyon ve kararlılıkla Türk geliştiriciler de global pazarda söz sahibi olabilir. Clock Wizard Games'in bu çıkışı, sektördeki diğer yerli şirketlere de cesaret veriyor Adeta bir domino etkisi yaratıyor. Özellikle son yıllarda peşi sıra çıkış yapan Türk oyunlarını görmek gerçekten çok güzel.

Clock Wizard Games, bu başarısının üzerine koyarak belki de dünya çapında tanınan bir marka haline gelebilir. Bu başarı ülkemizin dijital ekonomide daha güçlü bir konuma gelmesi için de umut vadediyor.

Demonologist Türk oyunu mu sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Demonologist’in Türk oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Türk yapımı olduğuna en çok şaşırdığınız oyun hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.