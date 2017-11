Core: Story of an Electron, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir arcade oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir mobil oyun olan Core: Story of an Electron ile becerilerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Görselliği ve sürükleyiciliğiyle karşımıza çıkan Core: Story of an Electron, can sıkıntınızı geçirebilecek türden bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir oynanışa ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda kelimenin tam anlamıyla reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz. Sabırlı olmanızı da gerektiren oyunda elektronu merkeze kadar taşımanız gerekiyor. Tek parmak ile kontrol edebileceğiniz elektronu en uygun zamanda katmanlara yerleştirmelisiniz. Minimal tarz grafiklere sahip olan oyunda 500 zorlu bölüm yer alıyor. Bölümleri geçtikçe katmanlar artıyor ve merkeze ulaşmak daha zor bir hal alıyor. Bu nedenle son derece bolmalı ve reflekslerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir oyun arayışındaysanız Core: Story of an Electron sizleri bekliyor diyebilirim. Ayrıca oyunda yer alan liderlik tablosuyla arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Tamamıyla Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen Core: Story of an Electron oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.