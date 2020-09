Crash Bandicoot: On the Run!, Naughty Dog’un yılların eskitemediği PlayStation oyunu Crash Bandicoot’un mobil cihazlarda oynanabilen sürümlerinden biri. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan Crash Bandicoot: On the Run!, sonsuz koşu oyunlarını oynamaktan keyif alanlar için tavsiyemdir. Grafikler, animasyonlar, oynanış… her şeyiyle mükemmel bir sonsuz koşu oyunu karşımızda. Hemen Crash Bandicoot: On the Run!’ı Android telefonunuza indirin, kahramanımızın çoklu evreni Dr. Neo Cortex’ten kurtarmasına yardım edin.

Crash Bandicoot: On the Run!, yüksek tempolu kapışmalı koşulara katıldığınız süper eğlenceli bir mobil oyun. Sevilen Crash Bandicoot karakterleriyle birlikte Wumpa Adası’nda koşuyor, kayıyor, zıplıyor, sandıkları parçalıyor, engelleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Kaplumbağa Ormanı, Kayıp Şehir, Tapınak Harabeleri ve daha birçok yerde koşuşturmaca içerisindesiniz ancak bir amacınız var. Dr. Neo Cortex ve altındaki kötülerle (Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile gibi klasikleşmiş karakterler) savaşıyorsunuz. Karakterinizi geliştirebileceğiniz, kişiselleştirebileceğiniz gibi topladığınız malzemelerle serumlar, binalar yapıyor, üssünüzü inşa edip geliştiriyorsunuz. Aralarında bombalar, ışın tabancalarının da olduğu çok sayıda silah ile birlikte mücadeleler, karakterler, ödüller kilidi açılmayı bekliyor. Bu arada oyunun çok oyunculu modu da var. Tek başınıza koşabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla da koşabiliyorsunuz. Oyun içindeki crash puanlar, solo ve takım liderlik panolarında sıralamanızı etkilediğinden önemli.

Crash Bandicoot: On the Run! İndir