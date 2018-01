Crazy Mom Racing Adventure (Emak-emak Matic - The Queen of the Street), Android platformuna özel çıkış yapan motosiklet yarışı oyunu. Sokakların kraliçesi olmak için motosikletimizle yapmadığımız çılgınlık kalmıyor. Sonsuz koşu tarzında sürükleyici bir yarış oyunu bizlerle.

Yüksek kalitede görsellerin etkileyici animasyonlarla birleştirildiği her yaşa hitap eden motosiklet yarış oyunu Crazy Mom Racing Adventure. Çılgın bir motosiklet sürücüsü olan genç bir kızla annesi yerine geçiyoruz. Motosikleti ustalıkla süren karakterlerimizi yüzlerce görev bekliyor. Yani motosikletimize atlayıp şehirde gezintiye çıktığımız değil, görevleri tamamlayarak ilerlediğimiz bir yarış oyunu.

Crazy Mom Racing Adventure Özellikleri: