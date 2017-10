Danger Mouse: The Danger Games, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tehlikeli engellerin ve nefes kesici sahnelerin yer aldığı oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir oyun olan Danger Mouse: The Danger Games, tehlikeli sahneleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın her yerinde gerçek oyuncularla oynayabileceğiniz oyunda gizli ajan oluyor ve düz br yolda koşarak engellerden kaçıyorsunuz. Dünyaca ünlü mobil oyun Subway Surfers'ı da bir hayli andıran oyunda rengarenk ve yüksek çözünürlüklü grafikler yer alıyor. Farklı dünyaların kilitlerini açarak daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayabileceğiniz Danger Mouse: The Danger Games'de işiniz bir hayli zor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda engellerin üstünden zıplıyor ya da altından geçiyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak diğer oyunculara meydan okuyabilir ve aynı zamanda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Danger Mouse: The Danger Games oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.