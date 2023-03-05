CS GO'da Mouse ile Zıplama Nasıl Yapılır?

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan CS GO, mouse ile zıplama yapılabilmesine imkân tanıyor. Bunu yapabilmek için oyuncuların yalnızca bir kod yazmanız yeterlidir. Hazırladığımız rehberde söz konusu işlemin nasıl yapılacağını açıkladık.

İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive (CS GO), geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi. Counter Strike serisinin en çok beğenilen yapımlarından biri olan CS GO'da varsayılan ayarlarda zıplamak için Space tuşuna basmanız gerekiyor.

Bazı oyuncular, karakterin Space tuşu yerine mouse tekerleği ile zıplamasını istiyor çünkü bir çatışma anında mouse tekerleğine daha rahat bir şekilde erişilebiliyor. Böylelikle bir avantaj elde ediliyor. CS GO'da fare ile zıplama işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtlamadan önce konsolun nasıl açıldığını belirtmek gerekiyor.

CS GO'da Konsol Nasıl Açılır?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

CS GO'ya girin.

Oyunun ayarlarını görüntüleyin.

"Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" seçeneğini "Evet" olarak ayarlayın.

Counter-Strike: Global Offensive adlı oyunda konsolu açabilmek için birkaç adımı sırasıyla uygulamanız gerekiyor. İlk olarak Steam'i açın ve hemen ardından üyelik bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra FPS türündeki popüler video oyununa girin. Bir sonraki adımda oyunun ayarlarını açın. Son olarak "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" seçeneğini "Evet" olarak ayarlayın. Bunu yaptığınızda konsol özelliği etkinleşecek. Oyunda é tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz.

CS GO Mouse ile Zıplama Adımları Neler?

Steam'i açın.

Hesabınıza girin.

CS GO'yu açın.

é tuşuna basarak konsolu görüntüleyin.

Konsola bind "mhwheelup" +jump yazın.

Enter tuşuna basın.

Bu kod, mouse tekerleğini yukarı kaydırdığınızda karakterin zıplamasını sağlar.

bind “mwheeldown” “+jump kodu ise mouse tekerleğini aşağı kaydırdığınızda karakterin zıplamasını sağlar.

CS GO kodları; crosshair rengini ve boyutunu değiştirme, oyuna bot ekleme, harita süresini belirleme, FPS ve ping değerlerini gösterme dahil olmak üzere pek çok işlemin yapılabilmesine olanak tanıyor. Bunların yanı sıra Counter-Strike: Global Offensive isimli oyunda mouse ile zıplanabilmesine imkân tanıyan bir kod da mevcut.

Popüler video oyununda zıplama işlemini mouse ile yapabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam'i açmanız gerekiyor. Üyelik bilgilerinizi yazarak Steam hesabınıza girin. Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Kütüphane bölümünden Counter-Strike: Global Offensive oyununu açın.

Oyunu açtıktan sonra é tuşuna basın. Bunu uyguladığınızda konsol penceresi açılacaktır. Konsola bind "mhwheelup" +jump yazın ve ardından Enter tuşuna basın. Bunu yaptığınızda kod aktif hâle gelecektir. Oyun içerisinde mouse tekerleğini yukarı kaydırarak karakterin zıplamasını sağlayabilirsiniz.

Mouse tekerleğini aşağı doğru kaydırarak karakterin zıplamasını sağlamak için söz konusu kodda yer alan mhlwheelup kelimesini mhwheeldown ile değiştirebilirsiniz. Bu kodu yazdığınızda karakterin mouse ile zıplamasını mümkün hâle getirebilirsiniz.

Bu yazıda Counter-Strike: Global Offensive isimli video oyununda mouse ile zıplama işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uyguladığınızda mouse tekerleğini aşağı veya yukarı kaydırarak karakterin zıplamasını sağlayabilirsiniz.