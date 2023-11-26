Valorant'ta Mouse Çalışmıyor, Çözümü Nedir?

Riot Games taraıfndan sunulan çevrim içi FPS oyunu Valorant'ta mouse çalışmıyor ise uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen problem nasıl düzeltilir?

Bu rehberde Valorant'ta mouse takılma sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer sizin bilgisayarınızda da söz konusu problem meydana geldiyse rehberde bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Valorant'ta Mouse Çalışmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Alt + F4 kısayolunu kullanın ve oyunu tekrar açın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

VSync özelliğini kapatın.

Mouse ve ekran kartı sürücülerini güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Valorant'ta mouse donuyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

İlk olarak oyunun simgesine sağ tıklayın ve açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınızda yeni bir pencere açılacak. Açılan pencereden işlemi onaylayın.

Yönetici olarak çalıştırma yöntemi işe yaradıysa oyunun simgesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğini seçin. "Uyumluluk" sekmesine girin ve ardından "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini işaretleyin.

Alt + F4 Kısayolunu Kullanın ve Oyunu Tekrar Açın

Klavyenizde yer alan Alt + F4 tuşlarına basın. Bunu yaptığınızda oyun kapatılacaktır. Kapatma işleminin ardından oyunun simgesine çift tıklayarak tekrar açın.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

Uyumluluk sekmesini açın.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine tıklayın.

Eski Windows sürümlerinden birini seçin.

"Uygula" butonuna tıklayın.

"Tamam" butonuna basın.

VSync Özelliğini Kapatın

Sorunun VSync özelliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Bu özelliğe oyunun ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz. VSync özelliğini kapattıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Mouse ve Ekran Kartı Sürücülerini Güncelleyin

Söz konusu problem, mouse ve ekran kartı sürücülerinin güncel olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Mouse ve ekran kartının resmî web sitelerini ziyaret edebilir ve uygun sürücüleri bulup yükleyebilirsiniz.

Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, uygun sürücüleri bulup güncelleme işleminin kolayca gerçekleştirir.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyin. Silme işlemi için ister Windows'un program kaldırma özelliğini isterseniz program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Oyun silindikten sonra tekrar yükleyin.

Bu rehberde Valorant mouse çalışmama sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.