Razer Firefly V2 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oyuncular için birbirinden kullanışlı ürün seçeneklerini piyasaya süren Razer, şimdi de yine oyun severlere yönelik bir mousepad tasarımı ile gündeme oturdu. Firefly V2 Pro 17 milyona yakın farklı ışıklandırma seçeneği sunuyor.

Hız gerektiren oyunlarda performans farkı yaratacak olan bu mouse pad ile ilgili büyük bir heyecan hakim. Peki, Razer Firefly V2 Pro’nun özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa sunulacak? İşte, ünlü markanın mouse pad serisi Razer Firefly V2’nin yeni yıldızı!

Razer Firefly V2 Pro Özellikleri

Markanın oyunculara özel kaydırmaz tabanlı mouse pad modeli Firefly V2’nin ardından çok daha gelişmiş bir seçenek olarak V2 Pro bizi karşılıyor.

Bir önceki modelde ürün boyutları 355 x 275 x 3 mm şeklindeydi. V2 Pro’nun ölçüleri ise 360 x 278 x 4.5 mm olarak belirtiliyor. Yani, öncekine kıyasla biraz daha büyük ve kalın bir mouse pad olduğunu söylemek mümkün.

Ürünün kendi ağırlığı 645 gram olup 16.8 milyon renk destekleyen 15 farklı RGB aydınlatma bölgesi içeriyor.

Cihaza entegre edilmiş bir adet harici USB 2.0 girişi mevcut. Bunun yanında 2.1 metre uzunluğunda bir adet USB Tip-C kablosu bulunuyor.

Mouse pad’in aydınlatma bölgeleri Razer Synapse 3 isimli bir uygulama üstünden kontrol edilebiliyor.

Yüksek hız ve akıcılık gerektiren dinamik oyunlarda kullanıcıların işini kolaylaştıran ürün mikro işleme desenli bir yüzeye sahip. Bu sayede oyun esnasındaki tepki süreleri ve mouse kullanım hızı daha iyi ayarlanabiliyor.

Optik farelerin hızlı bir şekilde hareket edebileceği yüzeyin alt kısmında ise kaydırmaz taban bulunuyor. Böylece ne kadar hızlı ve sert oynarsanız oynayın, matınız masa üstünde sabit bir şekilde durmaya devam edebiliyor.

Razer Firefly V2 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Razer’ın yeni mouse pad’i için belirlenen satış fiyatı yurt dışında 124 dolar olarak karşımıza çıkıyor. TL bazında yaklaşık 4.000 TL’ye denk geldiğini söyleyebiliriz. Markanın V2 isimli önceki modelinin güncel satış fiyatı ise 1.700 TL civarında.

Ürünün çıkış tarihi ise henüz net değil. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine ilişkin de kesin bir veri yok.

Siz bu mouse pad’i nasıl buldunuz? Eskisini aldıysanız sizce değiştirmeye değer mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!