Android Cihazı Klavye ve Mouse Olarak Kullanma - Eğer medya cihazı olarak kullandığınız bir bilgisayarınız varsa ve onu salondaki televizyona bağlama kararı aldıysanız, uzaktan kontrol etmek için çeşitli çözümler arıyor olabilirsiniz. Bu noktada minimalist yapıya sahip bir kablosuz klavye ve mouse tercih edebilirsiniz ancak elinizin altında bir akıllı telefon varken buna ne gerek var ki? Bu rehberimizde Android cihazı klavye ve mouse olarak nasıl kullanabileceğinize daha yakından göz atacağız.

Bu rehberdeki işlemleri gerçekleştirebilmek adına Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona ya da tablete ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca kullandığınız bilgisayar da Intel işlemcili olmalı. Aksi durumda ne yazık ki bahsettiğimiz yöntemden faydalanmanız mümkün olmayacak. Eğer hazırsanız, bu işlemlerin nasıl yapılacağına daha yakından göz atalım.

Android Cihaz Klavye ve Mouse Olarak Nasıl Kullanılır?

Intel tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan Intel Remote Keyboard uygulaması, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızdan bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilmenize olanak sunuyor. Bu uygulamadan yardım alarak Android cihazınızı hem klavye hem de mouse olarak kullanabilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz olduğunu da hatırlatalım.

Intel Remote Keyboard uygulamasını Android cihazınıza indirin ve kurun. Bilgisayarınıza Intel Remote Keyboard Host programını indirin ve kurun. Her iki cihazı aynı Wi-Fi ağına bağlayın. Android uygulamasını açın ve bilgisayarınızın üstüne tıklayın. Bilgisayarınızda bir QR Kod gözükecek. Android uygulamasından okutun. Bu adımın ardından, her şey tamamlandı!

Peki bu uygulama ile ne yapabilirsiniz?

- Android cihazlarınız üzerinden bilgisayarınızı uzaktan klavye ve mouse olarak kullanabilirsiniz.

- Portre ve Manzara modunda kullanım imkanına sahip olursunuz.

- Aynı Android cihazda birden fazla bilgisayarı kontrol edebilirsiniz.

Peki bu uygulama ile ne yapamazsınız?

- Gelişmiş klavye kontrollerinden faydalanamazsınız.

- Mouse için bir hassasiyet ayarı yapamazsınız.

- Aynı Wi-Fi ağına bağlı olmadan kontrol sağlayamazsınız.

- Intel işlemciye sahip olmayan bir bilgisayarda kullanamazsınız.

Her ne olursa olsun basit ve hızlı kullanım imkanı sunan Intel Remote Keyboard, tamamı ile ücretsiz olması ile öne çıkıyor. Tabii bu denklemde bazı avantajları ya da dezavantajları görüyoruz ancak bu işlemi yapabileceğiniz en iyi ücretsiz uygulama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve uygulama sırasında herhangi bir sorun ya da problem ile karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.