Dank Tanks, çizgi film sanat tarzı ve kapışmalı oyun modu ile rekabetçi bir mobil oyundur. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için 3 gerçek zamanlı çevrimiçi mücadelede oyun modları ve haritalar, deneyimi her zaman güncel tutmak için farklı farklı düzenlenmiştir.

Genel anlamda tank ve savaş kategorisinde yer alan oyunda her bir tankın, değişmeyen haritalarda ve oynanışta farklı rolleri yerine getirmek adına benzersiz becerilere ve saldırı yeteneklerine sahip olduğu ifade ediliyor. Oyuncular her zaman en iyi seçim yapmasına emin olmak için oyunun her özelliğini ve yönünü keşfetmelisiniz.

Tuhaf karakterler, bombalı yetenekler ve göz alıcı tanklar ile çizgi film standartı tarzında animasyonlara sahiptir. Dil, kültür ve çağın ötesinde aksiyon dolu çılgınlık için hazırlanın. Haritalar ve oyun modları, her saat rotasyona girerek, eşyaları patlayıcı bir şekilde karıştırın! Kendinizi klasik yarışmalarda, ama asla hayal etmediğiniz her türlü yenilikçi modda bulacaksınız.