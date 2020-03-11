Savunma Efsaneleri'nde tamamen yenildikten sonra, karanlık güçler sessizce dünyayı ikinci olarak ilhak etmek amacıyla daha fazla sayıda kuvvet, daha agresif, daha elit inşa etmeye hazırlanıyor. Bu saldırı kampanyalarını önlemek için efsanevi generaller, mücadele etmek için yeni taktikler ve yeni stratejiler hazırla.

Her silah türünün en iyi özelliklerinden yararlanmak için iyi bir konuma sahip taretin inşasına ek olarak, düşmanın saldırı yönünü analiz etmeli, kendi stratejini oluşturmalı ve düşmanın sürpriz saldırılarına hazır olmalı.

Defense Legends 2 kule savunma kategorisine göre geliştirildi ve bu nedenle makul bir taktik, zaferi getirecek. Defense Legends 2, kazanma gücünün kontrolü ve rahatlığıyla oyuncuları heyecanlandıran bir strateji oyunu.