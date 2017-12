Desperate Housewives: The Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek hayatı başarılı bir şekilde mobil cihazlara taşıyan oyunda dramatik hikayelerin arasında kendinizi buluyorsunuz.

Simülasyon oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun olan Desperate Housewives: The Game, gizemli dostlukları ve çözülmeyi bekleyen olaylarıyla karşımıza çıkıyor. Birbirinden tuhaf olayların geliştiği oyunda gerçekleri keşfetmeye çalışıyorsunuz. Cinayet olayını çözmeye çalıştığınız oyunda dedikodu toplayarak kimin yalancı olduğunu ortaya çıkarmalısınız. İpuçları toplayarak ilerlemeniz gereken oyunda kendi hikayenizi oluşturabiliyorsunuz. Son derece keyifli bir deneyim sunan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Simülasyon oyunu arayanların mutlaka denemesi gereken oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Gerçek hayattaki her türlü olayı yaşayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Desperate Housewives: The Game oyununu sakın kaçırmayın.

Desperate Housewives: The Game oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.