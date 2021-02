Digitizer Pen and Paper, S-Pen dahil dijital kalem desteği sunan Android not alma uygulaması. Geliştiricisine göre uygulama, Android platformundaki el yazısı uygulamalarının verimsiz not almaya yol açmayan kullanıcı arayüzü tasarımı kusurunu çözmeyi hedefliyor.

Digitizer Pen and Paper - Android Not Alma Uygulaması İndir

Digitizer Pen and Paper, not alma uygulamalarında verimliliğin düşmesine neden olan kullanıcı arayüzü hatalarını gideriyor. Yazma aracı ve araç rengini değiştirmek için çok fazla adımın izlenmesi, sınırlı sayfa kaldırma, araç kullanımından sonra istenen yazma aracı ve araç rengine geçmenin zor olması gibi arayüze ilişkin sorunları çözen not uygulamasının öne çıkan özellikleri;