Digitizer Pen and Paper, Samsung S-Pen ve diğer dijital kalemleri destekleyen Android not alma uygulaması.
Digitizer Pen and Paper, S-Pen dahil dijital kalem desteği sunan Android not alma uygulaması. Geliştiricisine göre uygulama, Android platformundaki el yazısı uygulamalarının verimsiz not almaya yol açmayan kullanıcı arayüzü tasarımı kusurunu çözmeyi hedefliyor.
Digitizer Pen and Paper - Android Not Alma Uygulaması İndir
Digitizer Pen and Paper, not alma uygulamalarında verimliliğin düşmesine neden olan kullanıcı arayüzü hatalarını gideriyor. Yazma aracı ve araç rengini değiştirmek için çok fazla adımın izlenmesi, sınırlı sayfa kaldırma, araç kullanımından sonra istenen yazma aracı ve araç rengine geçmenin zor olması gibi arayüze ilişkin sorunları çözen not uygulamasının öne çıkan özellikleri;
- Dijital kalem girişi: Kalem vurgulama ve avuç içini algılamama, silgi ucu tanıma
- Gezinme aracı imleci ve katmanı: Gezinme imleci hangi rengin seçildiğini gösterir. Ayrıca aktif olan aracı gösterir. Dairesel imleç gezinirken kontur boyutunu önizletir. Temel imleç, simge imleci, etiket imleci kullanılabilir imleçlerdir.
- Araç seçici: Kalem aracı, işaretleme aracı, fosforlu kalem aracı, silme aracı, tek dokunuş kullanıcı arayüzü
- Renk seçici: 12 ana renk, tek dokunuş arayüz
- Boyut seçici: Her araç için 99 boyut, Araç katmanı kontur boyutunu önizler. Tek dokunuş arayüz
- Araca özel profiller: Her araç rengini ve kontur boyutunu hatırlar.
- Sayfalar: Önceki ve sonraki sayfalara gitme, Yeni sayfalar ekleme
- Sayfa şablonları: Geniş çizgili defter kağıdından üniversitelerde kullanılan kağıtlara, grafik kağıtlarından düz yazıcı kağıdına farklı şablonlar
- Sayfa renkleri: Sayfa arka planı ve sayfa çizgileri için 12 ana renk
- Not defteri yönetimi: Not oluşturun, notu yeniden adlandırın, notu silin.
- Not yönetimi: Not oluşturun, yeniden adlandırın, taşıyın, silin.
- Ses ve titreşimli geri bildirim: Buton basış titreşimleri, Yazma ve silme aracı titreşimli geri bildirim
YORUMLAR