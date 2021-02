Doctor Who: The Lonely Assassins, Maze Theory ve BBC Studios’un birlikte yaptığı macera oyunu. Mobil cihazlarda hikaye anlatımının sınırlarını zorlamasıyla tanınan ödüllü Malezyalı stüdyo Kaigan Games tarafından geliştirilen oyunda efsanevi Doctor Who’nun Blink bölümünde yer alan ikonik ıssız ev Wester Drumlins’te gerçekleşen uğursuz olayları açığa çıkaracak bulunan telefonun gizemini ortaya çıkaracak ve deşifre edeceksiniz. Doctor Who evrenini genişleten yeni oyun Doctor Who: The Lonely Assassins, Google Play’den Android telefonlara indirilebilir!

Doctor Who: The Lonely Assassins Android İndir

Biri kayıp ve tehditkar yeni bir düşman ortaya çıktı. Gerçeğe giderek yaklaştıkça Petronella Osgood ve diğer klasik karakterlerle birlikte olacaksınız. Tek bir kural var; Arkanızı dönmeyin, başka bir yere bakmayın ve gözünüzü kırpmayın!