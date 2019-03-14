Dodgeball.io, hayatta kalma, battle royale oyunları sevenlere tavsiye edeceğim mobil oyunlardan. Türk yapımı mobil oyunlar arasında yer alan Dodgeball.io'da rakiplerinizi top fırlatarak etkisiz hale getiriyorsunuz. Arenanın ortasında duran topu kapıp rakiplerinizi indiriyorsunuz. Grafiklerine aldanmayın; çok zevkli bir oyun. Zaman geçirmek için birebir. Yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde oynayabileceğiniz bir mobil oyun.

Eğlenceli karakterlerin yer aldığı battle royale oyunu Dodgeball.io'da arena, spor salonu ve silah yerine top fırlatarak rakiplerinizi öldürüyorsunuz. Bir daire içinde toplanan 5 oyuncu, ortada bulunan topu kaparak diğer oyuncuları oyun dışı bırakmaya çalışıyor. Her başarılı atışta oyundan bir kişi eksiliyor, son kaldığınız oyuncuyu da yenerseniz öldürülen oyuncu hanesine + yazılıyor ve altın kazanıyorsunuz. Altınlarla yeni karakterlerin kilidini açıyorsunuz; güçlendiriciler, özelleştirme seçenekleri gibi zaman kaybettiren ve eşitliği bozan öğeler yok. Bu arada karakteri hareket ettirmek için dokunup basılı tutuyorsunuz. Topu fırlatmak için parmağınızı çekiyorsunuz.