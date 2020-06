Koronavirüs Stresi ile Başa Çıkmak İçin En İyi Mobil Oyunlar

Yeni tip koronavirüs salgını, görünmez bir tehdittir ve çok fazla strese neden olabilmektedir. Koronavirüs stresi ile başa çıkmak için YouTube üzerinden video izleyebilir, Netflix üzerinden bir diziye başlayabilir veya akıllı telefonunuz üzerinden oyunlar oynayabilirsiniz.

Koronavirüs Stresi ile Başa Çıkmak İçin Oynayabileceğiniz Oyunlar

Bu yazıda, koronavirüs stresi ile başa çıkmak için oynayabileceğiniz en iyi mobil oyunları derledik. Bu mobil oyunlar ile stresten biraz da olsa uzaklaşabilirsiniz.

1. Oddmar

Oddmar, Türk geliştiriciler tarafından yapılan çok başarılı bir macera oyunudur. Köyünde diğer vikingler tarafından dışlanan Oddmar’a bir gün kendini kanıtlaması için bir fırsat elde eder ve macera başlar. Etkileyici grafiklere ve çok başarılı müziklere sahip olan Oddmar’ı ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

2. Call of Duty: Mobile

Serinin önceki oyunlarından birçok karakter, harita ve oyun modu içeren Call of Duty Mobile, çıkış yaptıktan kısa süre sonra oldukça popüler hale geldi. Oldukça başarılı bir oynanış sistemine sahip olan Call of Duty: Mobile’ın battle royale modunda hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

Hızlı bir oynanış yapısına sahip olan battle Royale modunda Muhafız, Tamirci, Gözcü, Palyaço, Sıhhiyeci ve Ninja sınıfları bulunuyor ve her sınıf kendine has özelliğe sahip. Battle royale modunun haricinde daha birçok çevrim içi oyun modu bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulan Call of Duty: Mobile, çok başarılı bir PUBG alternatifidir.

3. Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, Google Play Store’daki en popüler ve en başarılı arcade yarış oyunlarından bir tanesidir. Etkileyici grafiklere sahip olan Asphalt 9: Legends’ta Porche, Ferrari, Lamborghini ve W Motors gibi popüler üreticilerin araçları bulunuyor. Asphalt 9: Legends’ta 60’tan fazla sezon ve 800’ün üzerinde yarış yer alıyor. Araç kişiselleştirme desteğine sahip olan Asphalt 9: Legends’ı ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

4. Clash Royale

Supercell tarafından geliştirilen Clash Royale, MOBA ve arena ögelerini birleştiren çok popüler online kart oyunudur. Clash Royale’de sahip olduğunuz kartlar ile rakibinizin kalesini yıkmaya çalışıyorsunuz. Her kartın avantajı ve dezavantajı bulunuyor. Dolayısıyla kart destesini stratejik bir şekilde oluşturmanız gerekiyor ve doğru hamleleri uygulamalısınız. Oyunda ilerledikçe yeni kartlara sahip olabilirsiniz. Clash Royale’de diğer oyuncular ile sosyalleşebileceğiniz bir klan sistemi de bulunuyor.

5. PUBG Mobile

Battle royale temalı oyunların tüm dünyada popüler hale gelmesinde önemli bir rol oynayan PUBG Mobile hem grafik hem de oynanış sistemi açısından çok başarılı bir oyundur. 100 kişinin uçaktan bir adaya atladığı PUBG Mobile’da tıpkı diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi hayatta kalmayı başaran son kişi olmaya çalışıyorsunuz. PUBG Mobile’da yer alan mikrofon desteği sayesinde oyun esnasında takımımız ile iletişim kurabilirsiniz. PUBG Mobile’da hayatta kalmayı başaran son kişi olabilmek için bazı stratejiler uygulamanız gerekiyor.

6. Monument Valley 2

Monument Valley 2, Google Play Store’da yer alan en başarılı bulmaca oyunlarından bir tanesidir. Oyuncuları bir hayli zorlayabilecek bulmacaların yer aldığı Monument Valley 2’de amaç, çıkış noktasını bulmaya çalışmaktır. Çok başarılı kontrol sistemine sahip olan Monument Valley 2’de etkileyici müzikler bulunuyor. Perspektif kamera açısına sahip olan Monument Valley 2’yi ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

7. Brawl Stars

Clash of Clans ve Clash Royale oyunlarının yapımcısı olan Supercell tarafından geliştirilen Brawl Stars, bir başka başarılı aksiyon oyunudur. Oyunun çok oyunculu modunda üç kişilik iki takım mücadele ediyor. Oyunda en fazla elmas toplayan takım kazanıyor. Tek oyunculu modda ise yapay zekaya karşı rekabet ediyorsunuz. Brawl Stars’ta kulüp oluşturabilir veya mevcut bir kulübe katılabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Braw Stars, başarılı grafiklere ve oynanış sistemine sahip.