Aksiyon oyunları arasında kendine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Doofus Drop, sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.

Farklı atlama yöntemlerinin yer aldığı bu oyun ile ilginç bir deneyim sizleri bekliyor. Siyah-beyaz olarak hazırlanmış görüntü grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile diğer oyunlardan daha farklı bir tasarıma sahiptir. Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Ayrıca uzak mesafelere atlamak için kullanabileceğiniz çeşitli birçok araç bulunmaktadır.

Engebeli dağlarda bisikletle çıkacağınız zorlu bir yolculuk sizleri bekliyor. Bisikletten düştüğünüzde çeşitli fırlatma mekanizmaları sayesinde farklı bölgelere ulaşabilir ve puanlar toplayabilirsiniz. Mancınık, market arabası, çöp tenekesi, kaktüs gibi çeşitli fırlatma araçlarını kullanarak kontrolsüz bir şekilde ilerleyebilir ve yüksek puanlara ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz Doofus Drop, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekmektedir. Sizlerde bu oyun sayesinde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.