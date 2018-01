Drift Max Pro, Türklerin de mobil platforma kaliteli oyunlar çıkardığı gösteren yapımlardan biri. Mobilde en çok oynanan drift yarış oyunlarından Drift Max’ın yenisinde grafikler ve oynanış daha da güzelleştirilmiş. 2018 yılında da yanlamaya devam ediyoruz. 10 sezon ve yüzlerce görevle dolu kariyer modu tamamlanmayı bekliyor. Yarışa hazırlanın!

Türk oyun geliştiricilerden Tiramisu’nun drift yarışı tutkunlarına özel hazırladığı Drift Max’ın yenisi Drift Max Pro’da modifiye edilebilir arabalardan oyun modlarına her şey dört dörtlük. Need For Speed kadar kapsamlı modifiye seçenekleri (boyamadan kapı ve kaporta üzeri etiketlere, jant modellerinden cam renklerine, tekerlek açılarından spoiler modellerine her şey mevcut) ve derin kariyer moduyla öne çıkan yarış oyununda 10 sezon geçiriyorsunuz.

Aracımızı iç ve dıştan gördüğümüz farklı kamera açıları sunan drift yarış oyununda tam 6 mod yer alıyor. Her gün farklı bir pistte yarıştığımız günün pisti yarışması, klasik drift, kuka devirme, profesyonellere özel kusursuz drift, slalom ve özgürce yanlayabildiğimiz serbest sürüş oynanabilir modlar arasında.

İnternet gerektirmeyen başka bir deyişle internetsiz oynanabilen yarış oyunun şu an için tek kötü yanı; buluta kayıt oluşturamaması. Oyunu silerseniz tüm oyun ilerlemeniz, satın alımlar uçup gidebilir.