iPhone 11 Pro (Max) Kamera Özelliklerini Denemek İçin En İyi Uygulamalar

ShotoniPhone (iPhone ile Çekildi) video serisi, iPhone 11 kamera özelliklerini öğrenebileceğiniz, iPhone 11 Pro (Max) kamerasının ne kadar başarılı olduğunu görebileceğiniz en iyi videolar. iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max satın aldıysanız, kameranın tüm özelliklerini, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için iPhone 11 Pro kamera uygulamaları listesine bakmanızı öneririz. Apple’ın önerdiği iPhone 11 için en iyi kamera uygulamaları ile etkileyeci fotoğraflar çekerek, Instagram gibi sosyal platformlarda takipçi kazanabilir, beğeni ve yorum sayınızı artırabilirsiniz.

iPhone 11 Kamerası Nasıl?

Apple’ın Türkiye’de 7299 TL’den başlayan fiyatla satışta olan yeni telefonu iPhone 11, tasarımsal olarak önemli değişiklikler sunmamasına rağmen ilgi gördü. iPhone 11 satışlarının Apple’ın bile beklediğinin üzerinde olmasının başlıca nedenlerinden birisi kamera. Kullanıcıların birçoğu tasarımını eleştirse de iPhone 11 kamerası çok iyi iş çıkarıyor. Gece modunda çekim, Ultra geniş açılı kamera gibi senelerdir iPhone’larda görmek istediğimiz kamera özelliklerini taşıyan iPhone 11 serisinde en dikkat çeken model Pro oldu. iPhone 11, geçtiğimiz senenin gözde modeli iPhone XR’ın güncellenmiş sürümü olduğundan fazla ilgi görmedi ama üç kameralı iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kamera yeteneklerinin yanında artırılmış pil kapasitesi ile büyülemeyi başardı. Telefonu inceleyenlerin çoğu “iPhone 11 Pro Max incelemesi, bu kez olmuş!” başlığını attı. Yüksek fiyatına rağmen Türkiye’de de ilgi odağı olan iPhone 11 Pro’nun kamera özelliklerini gösteren birçok video çekildi, görsel paylaşıldı. Hatta pop yıldızı Selena Gomez’in yeni single’ı Lose You To Love Me iPhone 11 Pro kamerası ile çekildi. Sadece üç saat içinde Instagram’da 3.9M izlenmeye ulaşan klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Kamera Özellikleri

iPhone 11 Pro (Max) kamerası ile iPhone 11 kamerası özelliklerine bu tablodan göz atabilirsiniz:

iPhone 11 Kamerası iPhone 11 Pro / Pro Max Kamerası Kamera Kamera Çift 12MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar Ultra Geniş: f/2.4 diyafram Geniş: f/1.8 diyafram Gece Modu Optik görüntü stabilizasyonu 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kata kadar dijital zoom Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR Üçlü 12MP Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar Ultra Geniş: f/2.4 diyafram Geniş: f/1.8 diyafram Telefoto: f/2.0 diyafram Gece Modu Çift optik görüntü stabilizasyonu 2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kata kadar dijital zoom Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR Video Kaydı Video Kaydı 24, 30, 60FPS 4K Video Kaydı, 30 ve 60FPS 1080P HD Video Kaydı Videolar için optik görüntü stabilizasyonu 2 kat optik uzaklaştırma; 3 kata kadar dijital zoom İşitsel zoom QuickTake video 120 veya 240FPS 1080p ağır çekim video desteği Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı Stereo kayıt 24, 30, 60FPS 4K Video Kaydı, 30 ve 60FPS 1080P HD Video Kaydı Videolar için optik görüntü stabilizasyonu 2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kata kadar dijital zoom İşitsel zoom QuickTake video 120 veya 240FPS 1080p ağır çekim video desteği Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı Stereo kayıt Ön Kamera Ön Kamera TrueDepth kamera 12MP fotoğraflar f/2.2 diyafram Retina Flash Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği

Animoji ve Memoji TrueDepth kamera 12MP fotoğraflar f/2.2 diyafram Retina Flash Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği

Animoji ve Memoji

iPhone 11 Pro Kamerası Yeteneklerini Görmek İçin En İyi Uygulamalar

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, kısa film, video klip çekimleri gibi profesyonel işler de çıkartabileceğiniz harika bir kameraya sahip olmasına rağmen, iOS kamera uygulaması detaylı araçlar, seçenekler sunmadığından üçüncü parti kamera uygulamaları denemenizi tavsiye ederiz. iPhone için kamera uygulamalarının çoğunluğu ne yazık ki ücretli veya uygulama içi satın alımlar sunuyor ancak hepsi oldukça başarılı. Apple Türkiye’nin App Store’da listelediği iPhone 11 Pro için kamera uygulamalarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

iPhone 11 Türkiye Fiyatı - iPhone 11 Pro Max Fiyatı

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatlarını hatırlatmak gerekirse:

iPhone 11 Fiyatı

iPhone 11 64 GB Fiyatı: 7299 TL

iPhone 11 128 GB Fiyatı: 7749 TL

iPhone 11 256 GB Fiyatı: 8599 TL

iPhone 11 Pro Fiyatı

iPhone 11 Pro 64 GB Fiyatı: 10999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB Fiyatı: 12299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB Fiyatı: 13999 TL

iPhone 11 Pro Max Fiyatı

iPhone 11 Pro Max 64 GB Fiyatı: 11999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB Fiyatı: 13299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB Fiyatı: 14999 TL

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyat bilgisi Türkiye Apple Store’dan alınmıştır. Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Hepsiburada, Amazon gibi Apple Türkiye garantili iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max satın alınabilen başka noktalarda fiyat indirimi olabilir, fiyat değişiklik gösterebilir.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max İncelemesi

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max inceleme videosunda telefonun öne çıkan özellikleri, tasarım detaylarına değiniyor, satın almaya değer mi sorusunu yanıtlıyoruz.