iPhone 11 Pro Özellikleri - iPhone 11 Pro Max Fiyatı Değer Mi?

Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu, tartışıldı, 18 Ekim’de de satışa sunuldu. iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max satın almayı düşünenler için cihazın öne çıkan özelliklerine değiniyoruz. Üçlü kamerası ve yeni rengiyle çok konuşulan iPhone 11 Pro’nun özellikleri neler? bu yazıda bahsediyoruz. Tabii ki iPhone 11 Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı detayı ve iPhone 11 Pro / Pro Max incelemesini de paylaştık.

2019 iPhone’lar iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in çıkışına çok az bir zaman kaldı. iPhone 11 serisi 18 Ekim’de başta Apple Store, Apple yetkili mağazaları ve e-ticaret siteleri olmak üzere her yerde satışa sunuldu. iPhone 11, 7299 TL fiyat etiketiyle; iPhone 11 Pro, 10999 TL fiyat etiketiyle; iPhone 11 Pro Max, 11999 TL fiyat etiketiyle Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu. Bu seneki modeller, Apple kullanıcıları kadar Android kullanıcılarının da dikkatini çekti. iPhone’lardaki en önemli iki sorunun (kamera ve pil) çözülmesi en büyük etken. iPhone 11 serisi, önceki modellerle kıyaslandığında tasarımsal olarak büyük farklılıklar sunmasa da kamera özellikleri ve batarya kapasitesi yönünden gelişmeler sunuyor. Üç model arasında da en dikkat çekeni hiç şüphesiz iPhone 11 Pro modeli. iPhone 11, XR’ın güncellenmiş sürümü olduğundan Pro ve Pro Max daha fazla ilgi görüyor. Peki, iPhone 11 Pro ve Pro Max’in özellikleri neler? iPhone 11 Pro serisi, Android ekosisteminde olan kullanıcıların bir kısmını etkileyecek hangi özellikler sunuyor? İşte iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max en iyi özellikleri:

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Özellikleri

1 . Pro Renkler

Geçtiğimiz sene iPhone XR, siyah, beyaz, mavi, kırmızı, sarı gibi farklı renklerle bizleri karşılamış; iPhone XS serisi altın, uzay grisi ve gümüş renk seçenekleriyle de gelmişti. Bu sene renk seçeneklerine bir yenisi eklendi. iPhone XS ve XS Max’in güncellenmiş sürümü iPhone 11 Pro ve Pro Max, klasik-bildiğimiz renkler (gold, silver, space grey) dışında midnight green (gece yeşili) renk ile geliyor. Bu renk sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı. Bazıları yeşil, bazıları gri dedi, kimisi sevdi kimisi beğenmedi. Renk tartışması bir yana arkanın yine cam olduğunu ancak mat yüzey olduğunu belirtelim. Türkiye fiyatı 10999 TL’den başlayan bir telefonu kim kılıfsız kullanır, kullanmaya cesaret eder bilemeyiz ancak mat yüzey sayesinde parmak izinin çok da belli olmadığını belirtmek gerek.

2 . Pro Tasarım

Yeni iPhone’ların arka tasarımı hassas freze işlemine tabi tutulmuş ve tek parça camdan şekil verilmiş. iPhone 11, Apple’ın söylediğine göre bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip. Cihazın yan kısımları da cerrahi sınıf paslanmaz çelikten imal edilmiş. Kamera tasarımını cihazı kullandıktan sonra beğendiklerini söyleyenler olduğu gibi Apple’ın üçlü kamera sistemini bozmaması veya farklı bir tasarıma imza atması gerektiğini savunan kullanıcılar da var. Arka tasarımdan bahsettik çünkü iPhone 11’de de ön tasarım değişmedi. iPhone 11 Pro’ya önden bakıldığında iPhone XS’ten hiçbir farkının olmadığı görülüyor, iki modeli yakından bile ayırt etmek imkansız. Umarız, 2020 iPhone’larda çentiksiz bir tasarım görürüz.

3 . İşlemci (A13 Bionic Chip)

Apple’ın söylediğine göre 7nm+ tabanlı A13 Bionic çip bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci. A12 çipinden yüzde 20 daha hızlı bir işlemci ve 1 trilyondan fazla işlem yapmasını sağlayan yapay öğrenme hızlandırıcıları için özel geliştirmelere sahip. iPhone 11 Pro ayrıca şu anda piyasadaki/pazardaki herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı grafik işlemciye sahip. GPU tarafında da iPhone XR ile kıyaslandığında yüzde 20 hızlanma mevcut. Her zaman olduğu gibi yeni işlemci beraberinde daha az güç tüketimini getiriyor ancak bu sefer batarya kapasiteleri de artırıldığından iPhone’lar pil konusunda da üzmüyor.

4 . Pro Ekran

Ekran tasarımı değişmedi ancak kalitesi daha da artırıldı. iPhone 11 Pro ve Pro Max, Apple’ın Super Retina XDR olarak adlandırdığı bir ekrana sahip. Maksimum parlaklıkta 800 nite ulaşan, HDR fotoğraf ve HDR10 filmlerde 1200 nite kadar çıkan bir ekrandan bahsediyoruz. 20 milyon:1 kontrast oranına sahip. Umarız, 2020 iPhone’larında artık çentiksiz tasarımı görür ve bu muhteşem kailtede ekranı tam olarak kullanabiliriz.

5 . Yeni Kamera Sistemi

iPhone 11 Pro ile kamera sorunu nihayet çözüldü. iPhone 11 Pro ve Pro Max’in ana kamerası f/1.8 diyafram aralığında ve 12MP. Düşük ışıkta üç kata kadar daha hızlı otomatik netleme sağlayan yüzde 100 odak piksellerine sahip olan sensöre 52mm odak uzaklığına ve daha büyük f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto lens eşlik ediyor. Bu telefoto sensörün düşük ışık ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor. f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş sensör temel olarak normal çekimden 0.5x uzaklaştırma yapmanızı sağlıyor. 13mm odak uzunluğunda 120 derecelik bir görüş alanı sunuyor. En iyi yanı, tüm bunların kamera uygulamasında sorunsuz bir şekilde çalışması; üç kamera olmasına karşın tek kamera gibi çalışıyor. Kameraların işleyişi hakkında bilginizin olması da gerekmiyor. Telefoto lensle 2x yakınlaştırma, Ultra Geniş lensle 0.5x uzaklaştırma yapıyorsunuz. Bu arada ultra geniş açıda 4K video kaydı yapabiliyor ve video çekerken kameralar arası geçiş yapabiliyorsunuz.

6 . Sese Yakınlaştırma

iPhone 11 Pro ve Pro Max’in kamerası beli sese yakınlaştırma yapmanıza, odaklanmanıza da izin veriyor. Artık video yakınlaştırıp uzaklaştırırken sese de yakınlaşabiliyorsunuz. Ultra geniş kamera ve yeni yakınlaştırma teknolojisi, yazılımdan da aldığı güçle mükemmel performas sergiliyor.

7 . Kamera Uygulamasında Gece Modu

Ultra geniş açıda çekim ve sese yakınlaştırma herkesin ilgisini çekmeyebilir ama gece modu öyle değil. iPhone kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorun iPhone 11 Pro ile çözüldü. iPhone 11 Pro / Pro Max, otomatik olarak açılan ve flaşsız çalışan yeni düşük ışık moduna sahip. Optik görüntü sabitleyici lensin efektif şekilde hareket etmesini sağlarken kamera fazla görüntü çekiyor. Ardından yazılım hareketleri düzeltmek için görüntüleri hizalıyor ve çok fazla bulanık olan bölümleri siliyor. Daha sonra gürültüyü gideriyor ve mevcut tüm detayları iyileştiriyor. Sonunda karanlıkta aslında ne görüyorsanız o fotoğrafla karşılaşıyorsunuz.

8 . QuickTake

QuickTake, fotoğraf modundan çıkmadan video kaydetmenize olanak sağlayan bir özellik. Video moduna geçtiğinizde kare ve görüntü ayarları değişmiyor. Bu özelliği kullanmak çok basit. Deklanşör butonuna basılı tutarak kolayca video kaydedebiliyorsunuz. Daha uzun video kaydetmek istediğinizde sol kaydırıp kilitli konuma getirmeniz yeterli.

9 . Ön Kamera

Bildiğiniz üzere iPhone’ların ön kamerası düşük ışık koşullarında güzel sonuçlar vermez ve çok dar açıda çekim yaparsınız. iPhone 11 Pro’nun ön kamerası oldukça iyileştirildi. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP sensör, daha kaliteli ve geniş açıda çekime izin verirken, 60fps’ye kadar 4K kalitede video kaydını destekliyor.

10 . Yavaş Çekim Selfie’ler (Slofies)

iPhone 11 Pro’nun ön kamerası 120fps’ye kadar ağır çekim video kaydını destekliyor. Selfie çekimin oldukça popüler olduğu dönemde yavaşlatılmış videolar çekerek sosyal ağlarda farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

11 . Daha Hızlı ve Daha Geniş Açılı Face ID

iOS 13 yazılım güncellemesi ile Face ID yüzde 30 hızlandırıldı ancak iPhone 11, 11 Pro veya 11 Pro Max’e sahipseniz, bir avantajınız daha var; telefonun kilidini açmak için telefona belli açıda bakmak zorunda değilsiniz. Yüz tanıma sensörü daha geniş açıdan yüzünüzü tanıyabiliyor ancak bu sistem hala yatay konumda çalışmıyor.

12 . Evcil Hayvanları Tanıyan Portre Modu

Yeni geniş ve ultra geniş kameraların birlikte harika çalışması neticesinde portre modu artık hayvanlarda da çalışıyor. Portre modu iPhone 7 Plus’tan beri mevcut ancak şimdiye kadar sadece insanları tanıyabiliyordu, artık kedi, köpek ve diğer hayvanların bulunduğu fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırmak mümkün.

13 . Deep Fusion

Deep Fusion, Apple’ın çıkardığı bir görüntü işleme teknolojisi. Yazılım güncellemeyle birlikte gelecek olan bu özellik, görüntü kompozisyon teknolojisine benziyor. Deklanşör butonuna basmadan önce 4 ana 4 ikincil çekim yapıyor. Deklanşöre bastığınızda fazlasıyla uzun pozlama çekimleri yaparak mümkün olduğunca fazla detay elde ediyor. Ardından piksel piksel çalışarak tüm çekimlerdeki detayları en iyi şekilde bir araya getiriyor. Elde ettiğiniz şey ise inanılmaz derecede detaylı bir görüntü.

14 . Dolby Atmos ile birlikte Mekansal Ses (Spatial Audio)

iPhone 11 Pro, üç boyutlu mekansal ses (spatial audio) teknolojisi ile donatılmış. Surround sesin benzeri bir etki yaratan bu teknolojiye ek olarak Dolby Atmos desteği ile geliyor.

15 . Yeni U1 Çip

Apple’ın ilk kez iPhone 11 Pro’da kullandığı U1 çip, uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant teknolojisinden faydalanarak iPhone 11 Pro’nun diğer Apple aygıtlarının yerini tam olarak tespit edebilmesini sağlıyor. U1 ve iOS 13 sayesinde, iPhone’unuzu başka bir iPhone’a doğrulttuğunuzda AirDrop o aygıta önelk vererek dosyaları daha hızlı paylaşmanızı sağlıyor.

16 . Bir Akıllı Telefondaki En Sert Cam

Freze işlemine tabi tutulmuş ve tek parça camdan şekil verilmiş arka tasarımıyla iPhone 11 Pro, akıllı telefonlarda bugüne kadar kullanılmış en sert cama sahip. Elbette buna güvenip telefonu kılıfsız kullanmayın, Apple’ın kendi kılıfları veya Spigen gibi bilindik markaların kılıflarıyla cihazınızı güzelce koruyun.

17 . En Uzun Pil Ömrü

iPhone’lardaki bir sorun daha iPhone 11 Pro ile çözüldü. Kamera dışında şikayet edilen batarya (pil) kapasitesi nihayet yeni iPhone’larla son buldu. iPhone 11 Pro, iPhone XS’ten 4 saat daha uzun pil ömrüne sahip. iPhone 11 Pro Max te 5 saat daha fazla kullanım süresi veriyor. iPhone 11 Pro batarya kaç mAh? iPhone 11 Pro Max batarya kaç mAh? diye soranlar için iPhone 11 Pro, 3190 mAh; iPhone 11 Pro Max, 3969 mAh pilden güç alıyor. A13 bionic çipin de katkısıyla yeni iPhone’lar en uzun batarya ömrü sunan iPhone’lar olarak geçiyor.

18 . Geliştirilmiş Suya Dayanıklılık

iPhone 11 Pro, iPhone XS gibi sıçrama, su ve toza dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikasına sahip. Farklı olarak iPhone 11 Pro ve Pro Max, 30 dakika boyunca 4 metreye kadar derin suya dayanabiliyor. Geçtiğimiz senenin modeli iPhone Xs ile iPhone 11, 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. iPhone Xs’in havuz suyuna fazla dayanıklı olmadığını biliyoruz. iPhone 11 Pro ne kadar dayanıklı? teknoloji editörleri ve kullanıcılarının paylaştığı test videolarında net bir şekilde göreceğiz.

19 . WiFi 6 ve Gigabit-sınıfı LTE

iPhone 11 Pro, WiFi 6 standardını destekleyen ilk iPhone. Ayrıca ülkemizde pek bir anlam ifade etmese de, iPhone 11 Pro, 1.6Gbps Gigabit-sınıfı LTE modeme sahip.

20 . Kutuyla Birlikte Gelen Hızlı Şarj Aleti

iPhone 11 Pro veya Pro Max’in kutusundan 18-watt hızlı şarj aleti çıkıyor. Evet, senelerdir Apple’dan istediğimiz hızlı şarj cihazı nihayet artık kutudan çıkıyor. 18W güç adaptörü, telefonu 30 dakikada yüzde 50 pil seviyesine ulaştırıyor. Yalnız bu Pro modele özel. iPhone 11’in kutusundan hala 5W adaptör çıkıyor.

iPhone 11 Pro Fiyatı - iPhone 11 Pro Max Ne Kadar?

iOS 13 ile birlikte gelen iPhone 11 Pro’nun 64GB, 256GB ve 512GB modeli ve uzay grisi, gümüş, gece yeşili ve altın renk seçeneği bulunuyor. iPhone 11 Pro 64GB fiyatı 10.999 TL, iPhone 11 Pro 256GB fiyatı 12.299 TL, iPhone 11 Pro 512GB fiyatı 13.999 TL. iPhone 11 Pro Max 64GB fiyatı 11.999 TL, iPhone 11 Pro Max 256GB fiyatı 13.299 TL, iPhone 11 Pro Max 512GB fiyatı 14.999 TL.

iPhone 11 Pro Max İncelemesi