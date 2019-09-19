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iPhone 11 Pro Max vs Huawei Mate 30 Pro Karşılaştırması

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | teknoloji

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mate 30 Pro'yu tanıttı. iPhone 11 Pro Max mi alınır yoksa Huawei Mate 30 Pro mu? Huawei Mate 30 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in tüm teknik özelliklerini karşılaştırıyoruz.

Huawei Mate 30 Pro (5G)

iPhone 11 Pro Max

Dahili depolama alanı: 

128 GB, 256 GB

Dahili depolama alanı: 

64 GB, 256 GB, 512 GB

İşlemci:

Kirin 990

İşlemci:

A13 Bionic çip

RAM:

8 GB

RAM:

4 GB

Ekran:

6,53 inç - 2400x1176 piksel

Ekran:

6.5 inç -  2688 x 1242 piksel

Arka Kamera:

40 MP f/1.8 Cine kamera

40 MP f/1.6 Supersensing kamera

8 MP f/2.4 telefoto kamera

3D derinlik algılayıcı sensör

Arka Kamera:

12 MP f/1.8 ana kamera

12 MP f/2.0 telefoto kamera

12 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera

Ön Kamera:

24 MP f/2.0

Ön Kamera:

12 MP TrueDepth

Batarya:

4,500 mAh

Kablolu 40W Hızlı Şarj

Kablosuz 27W Hızlı Şarj

Batarya:

3,500 mAh

18Watt hızlı şarj

Dayanıklılık:

IP68 sertifikası

Suya ve toza karşı dayanıklılık

Dayanıklılık:

IP68 sertifikası

Suya ve toza karşı dayanıklılık

İşletim Sistemi:

Android 10 - EMUI 10

(Google uygulamaları yok)

İşletim Sistemi:

iOS 13

Renk seçeneği:

Siyah, Mor, Yeşil, Gümüş veya

Yeşil, Turuncu deri kaplama

Renk Seçeneği:

Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili

Fiyat:

1,199 Euro (256 GB)

Fiyat:

1.249 Dolar (256 GB)

Huawei Mate 30 Pro, Kirin 990 yonga seti ile 5G desteği sunarken iPhone 11 Pro Max A13 Bionic çip ile 4G desteği sunmakta. Huawei Mate 30 Pro ile iPhone 11 Pro Max'in ekran boyutları birbirine çok yakın.

Huawei Mate 30 Pro, dört adet arka kamera sensörü ile iPhone 11 Pro Max'i sollamakta. Mate 30 Pro'da 4,500 mAh batarya bulunmakta iPhone 11 Pro Max de ise 3,500 mAh batarya bulunmakta. iPhone 11 Pro Max'in batarya kapasitesi Mate 30 Pro ile kıyaslandığında oldukça düşük.

Her iki cihazda da IP68 sertifikası bulunmakta. Huawei Mate 30 Pro, Android 10 işletim sistemi ile gelmekte ancak cihazda Google servisleri çalışmamakta. iPhone 11 Pro Max'de iOS 13 işletim sistemi bulunmakta ve Google servisleri sorunsuz bir şekilde çalışmakta.

Huawei Mate 30 Pro'da iki farklı deri kaplama seçeneği veya dört farklı renk seçeneği bulunmakta. iPhone 11 Pro Max'de dört adet renk seçeneği bulunmakta. Fiyat konusunda Huawei Mate 30 Pro iPhone 11 Pro Max ile kıyaslandığında biraz yüksek.

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