iPhone 11 Pro Max vs Huawei Mate 30 Pro Karşılaştırması

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mate 30 Pro'yu tanıttı. iPhone 11 Pro Max mi alınır yoksa Huawei Mate 30 Pro mu? Huawei Mate 30 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in tüm teknik özelliklerini karşılaştırıyoruz.

Huawei Mate 30 Pro (5G) iPhone 11 Pro Max Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB Dahili depolama alanı: 64 GB, 256 GB, 512 GB İşlemci: Kirin 990 İşlemci: A13 Bionic çip RAM: 8 GB RAM: 4 GB Ekran: 6,53 inç - 2400x1176 piksel Ekran: 6.5 inç - 2688 x 1242 piksel Arka Kamera: 40 MP f/1.8 Cine kamera 40 MP f/1.6 Supersensing kamera 8 MP f/2.4 telefoto kamera 3D derinlik algılayıcı sensör Arka Kamera: 12 MP f/1.8 ana kamera 12 MP f/2.0 telefoto kamera 12 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera Ön Kamera: 24 MP f/2.0 Ön Kamera: 12 MP TrueDepth Batarya: 4,500 mAh Kablolu 40W Hızlı Şarj Kablosuz 27W Hızlı Şarj Batarya: 3,500 mAh 18Watt hızlı şarj Dayanıklılık: IP68 sertifikası Suya ve toza karşı dayanıklılık Dayanıklılık: IP68 sertifikası Suya ve toza karşı dayanıklılık İşletim Sistemi: Android 10 - EMUI 10 (Google uygulamaları yok) İşletim Sistemi: iOS 13 Renk seçeneği: Siyah, Mor, Yeşil, Gümüş veya Yeşil, Turuncu deri kaplama Renk Seçeneği: Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili Fiyat: 1,199 Euro (256 GB) Fiyat: 1.249 Dolar (256 GB)

Huawei Mate 30 Pro, Kirin 990 yonga seti ile 5G desteği sunarken iPhone 11 Pro Max A13 Bionic çip ile 4G desteği sunmakta. Huawei Mate 30 Pro ile iPhone 11 Pro Max'in ekran boyutları birbirine çok yakın.

Huawei Mate 30 Pro, dört adet arka kamera sensörü ile iPhone 11 Pro Max'i sollamakta. Mate 30 Pro'da 4,500 mAh batarya bulunmakta iPhone 11 Pro Max de ise 3,500 mAh batarya bulunmakta. iPhone 11 Pro Max'in batarya kapasitesi Mate 30 Pro ile kıyaslandığında oldukça düşük.

Her iki cihazda da IP68 sertifikası bulunmakta. Huawei Mate 30 Pro, Android 10 işletim sistemi ile gelmekte ancak cihazda Google servisleri çalışmamakta. iPhone 11 Pro Max'de iOS 13 işletim sistemi bulunmakta ve Google servisleri sorunsuz bir şekilde çalışmakta.

Huawei Mate 30 Pro'da iki farklı deri kaplama seçeneği veya dört farklı renk seçeneği bulunmakta. iPhone 11 Pro Max'de dört adet renk seçeneği bulunmakta. Fiyat konusunda Huawei Mate 30 Pro iPhone 11 Pro Max ile kıyaslandığında biraz yüksek.