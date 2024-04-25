iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max! En Yenisini Almaya Değer mi?
iPhone'un en gelişmiş akıllı telefon modeli 15 Pro Max ile bir önceki sürüm olan 14 Pro Max'i karşılaştırıyoruz. Telefon değiştirmeye değer mi? İşte, detaylar!
Teknoloji devi Apple’ın en sevilen ürünlerinden olan iPhone’un her sene yenisi çıkıyor. Standart modelle kalmayan iPhone serilerinde Pro ve Pro Max seçenekleri de her yıl güncelleniyor. Genellikle Eylül aylarında tanıtımlar akıllı telefon kullanıcılarını cihazın en güncel sürümünü almaya sevk ediyor.
Peki, iPhonelarda yapılan yenilikler gerçekten de senede bir kere telefon değiştirmeye değiyor mu? Bir önceki yılın en gelişmiş iPhone modeli iPhone 14 Pro Max ile bu yıl çıkan iPhone 15 Pro Max arasında ne gibi farklılıklar var? 14 Pro Max kullanıcıları 15 Pro Max’e geçmeli mi?
İçeriğimizin devamında bu soruları yanıtlıyoruz.
iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar? En Ucuz iPhone Nerede?
Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14'ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu.
iPhone 14 Pro Max ve 15 Pro Max Karşılaştırması
iPhone’un 2022 ve 2023 yıllarında satışa sunulan iki serisinde de en gelişmiş modelleri temsil eden 14 pro Max ve 15 Pro Max’i karşılaştırıyoruz.
İlk olarak aradaki ağırlık farkı dikkat çekiyor. 14 Pro Max 240 gram, yeni model ise 221 gram. Yani, arada yaklaşık 20 gramlık bir ağırlık farkı mevcut. Ardından depolama açısından iki cihaz arasında bir fark olduğunu görüyoruz. 14 Pro Max’te 6 GB olan RAM kapasitesi 15 Pro Max’te 8 GB’a yükseliyor.
Kullanılan işlemci Apple A16 Bionic’ten A17 Pro’ya terfi ederken batarya kapasitesi de 4323 mAh’den 4422 mAh seviyesine yükseliyor. 14 Pro Max, ufak bir farkla 15 ile kıyaslandığında daha düşük kalınlığa sahip. İki cihaz arasında 0.4 mm’lik bir fark mevcut.
Bunların dışında iki ürün arasında pek de bir fark bulunmuyor. Bu noktada aradaki fiyat farkına göz atıp öyle karar vermek gerekiyor.
Az önce belirttiğimiz detaylar için 8.000 – 9.000 TL fark vermeye değer mi? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir ancak devrim niteliğinde bir değişiklik olmadığı için büyük bir kesim 15 Pro Max’e geçmeyi çok da gerekli bulmuyor.
Yine de fiyat, çıkış tarihi ve teknik özellikler açısından her iki cihazı da inceleyip öyle karar vermenizde fayda var. Bunun için iPhone 14 ve 15 Pro Max’in sahip olduğu teknik özellikleri aşağıda sıraladık.
iPhone 14 Pro Max Özellikleri
- Ekran Özellikleri: 6.7 inç OLED - 1290 x 2796 px (FHD+)
- Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Corning Ceramic Shield Glass korumalı kapasitif ekran
- Batarya Kapasitesi: 4323 mAh
- Hızlı Şarj: 20W
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Grafik İşlemci: 5x Apple GPU
- Bellek: 6 GB RAM
- Dahili Depolama: 128 – 256 – 512 GB – 1 TB
- Arka Kamera: 48 + 12 + 12 MP üçlü kamera seti
- Ön Kamera: 12 MP
- Suya Dayanıklılık: IPX8
- Toza Dayanıklılık: IP6X
- Çıkış Tarihi: 2022 Eylül
- Satış Fiyatı: 81.000 TL’den başlayan (22.04.2024 itibariyle)
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak? 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında
iPhone 15 Pro Max Özellikleri
- Ekran Özellikleri: 6.7 inç OLED 1290 x 2796 px (FHD+)
- Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Corning Ceramic Shield Glass korumalı kapasitif ekran
- Batarya Kapasitesi: 4422 mAh
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Grafik İşlemci: 6x Apple GPU
- Bellek: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 – 512 GB – 1 TB
- Hızlı Şarj: 20W
- Arka Kamera: 48 + 12 + 12 MP üçlü kamera seti
- Ön Kamera: 12 MP
- Suya Dayanıklılık: IPX8
- Toza Dayanıklılık: IP6X
- Çıkış Tarihi: 2023 Eylül
- Satış Fiyatı: 89.999 TL
Apple iPhone 15 Özellikleri ve Fiyatları
iPhone 15 serisi özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, 2023 yılında piyasaya sürülen telefon serisi dört farklı modelden oluşuyor.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 14 Pro Max kullanıcıları 15 Pro Max’e geçmeli mi? Yoksa 14 Pro Max ile yollarına devam mı etmeli? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!
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