iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max! En Yenisini Almaya Değer mi?

Teknoloji devi Apple’ın en sevilen ürünlerinden olan iPhone’un her sene yenisi çıkıyor. Standart modelle kalmayan iPhone serilerinde Pro ve Pro Max seçenekleri de her yıl güncelleniyor. Genellikle Eylül aylarında tanıtımlar akıllı telefon kullanıcılarını cihazın en güncel sürümünü almaya sevk ediyor.

Peki, iPhonelarda yapılan yenilikler gerçekten de senede bir kere telefon değiştirmeye değiyor mu? Bir önceki yılın en gelişmiş iPhone modeli iPhone 14 Pro Max ile bu yıl çıkan iPhone 15 Pro Max arasında ne gibi farklılıklar var? 14 Pro Max kullanıcıları 15 Pro Max’e geçmeli mi?

İçeriğimizin devamında bu soruları yanıtlıyoruz.

iPhone 14 Pro Max ve 15 Pro Max Karşılaştırması

iPhone’un 2022 ve 2023 yıllarında satışa sunulan iki serisinde de en gelişmiş modelleri temsil eden 14 pro Max ve 15 Pro Max’i karşılaştırıyoruz.

İlk olarak aradaki ağırlık farkı dikkat çekiyor. 14 Pro Max 240 gram, yeni model ise 221 gram. Yani, arada yaklaşık 20 gramlık bir ağırlık farkı mevcut. Ardından depolama açısından iki cihaz arasında bir fark olduğunu görüyoruz. 14 Pro Max’te 6 GB olan RAM kapasitesi 15 Pro Max’te 8 GB’a yükseliyor.

Kullanılan işlemci Apple A16 Bionic’ten A17 Pro’ya terfi ederken batarya kapasitesi de 4323 mAh’den 4422 mAh seviyesine yükseliyor. 14 Pro Max, ufak bir farkla 15 ile kıyaslandığında daha düşük kalınlığa sahip. İki cihaz arasında 0.4 mm’lik bir fark mevcut.

Bunların dışında iki ürün arasında pek de bir fark bulunmuyor. Bu noktada aradaki fiyat farkına göz atıp öyle karar vermek gerekiyor.

Az önce belirttiğimiz detaylar için 8.000 – 9.000 TL fark vermeye değer mi? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir ancak devrim niteliğinde bir değişiklik olmadığı için büyük bir kesim 15 Pro Max’e geçmeyi çok da gerekli bulmuyor.

Yine de fiyat, çıkış tarihi ve teknik özellikler açısından her iki cihazı da inceleyip öyle karar vermenizde fayda var. Bunun için iPhone 14 ve 15 Pro Max’in sahip olduğu teknik özellikleri aşağıda sıraladık.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri

Ekran Özellikleri: 6.7 inç OLED - 1290 x 2796 px (FHD+)

Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Corning Ceramic Shield Glass korumalı kapasitif ekran

Batarya Kapasitesi: 4323 mAh

Hızlı Şarj: 20W

İşlemci: Apple A16 Bionic

Grafik İşlemci: 5x Apple GPU

Bellek: 6 GB RAM

Dahili Depolama: 128 – 256 – 512 GB – 1 TB

Arka Kamera: 48 + 12 + 12 MP üçlü kamera seti

Ön Kamera: 12 MP

Suya Dayanıklılık: IPX8

Toza Dayanıklılık: IP6X

Çıkış Tarihi: 2022 Eylül

Satış Fiyatı: 81.000 TL’den başlayan (22.04.2024 itibariyle)

iPhone 15 Pro Max Özellikleri

Ekran Özellikleri: 6.7 inç OLED 1290 x 2796 px (FHD+)

Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Corning Ceramic Shield Glass korumalı kapasitif ekran

Batarya Kapasitesi: 4422 mAh

İşlemci: Apple A17 Pro

Grafik İşlemci: 6x Apple GPU

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 256 – 512 GB – 1 TB

Hızlı Şarj: 20W

Arka Kamera: 48 + 12 + 12 MP üçlü kamera seti

Ön Kamera: 12 MP

Suya Dayanıklılık: IPX8

Toza Dayanıklılık: IP6X

Çıkış Tarihi: 2023 Eylül

Satış Fiyatı: 89.999 TL

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 14 Pro Max kullanıcıları 15 Pro Max’e geçmeli mi? Yoksa 14 Pro Max ile yollarına devam mı etmeli? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!