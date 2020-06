Dumb Ways to Die: Superheroes, mobil platformda en çok oynanan arcade oyunlardan Dumb Ways to Die serisinin son üyesi. Serinin yeni oyununda fasulye karakterlerimiz süper kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Şehirde başlarına gelmedik şey kalmayan kahramanlarımızı yalnız bırakmayın; hemen Dumb Ways to Die: Superheroes oyununu Android telefonunuza indirin, tehlikeli maceraya dahil olun.

Mobilde seriye dönüşen ücretsiz ve popüler oyunlardan biri Dumby Ways to Die. Son olarak Dumb Ways to Die: Superheroes adıyla karşımıza çıkan oyunda fasulye karakterlerimiz şehre iniyor. Maske, çizme, pelerin ile tam bir süper kahraman gibi görünen karakterlerimiz gece-gündüz şehrin çatılarında mücadele ediyor. Tırmanıyorlar, sürünüyorlar, sallanıyorlar, zıplıyorlar, koşuyorlar, engellerden kaçıyorlar…İlerledikçe yeni fasulyeler oyuna dahil oluyor. Alev makinelerinden lazer robotlara arı kovanlarına birbirinden tehlikeli engeller onları bekliyor.

Dumb Ways to Die: Superheroes Android Arcade Oyun