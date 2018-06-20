Genel anlamda eğlenceli bir arcade, spor oyunu olan Dunk Nation : Flappy Basketball'da karşınızda duran potaya atabildiğiniz kadar basket atmaya çalışın. Aynı zamanda arka arkaya attığınız basketlerde puanları katlayarak devam edin ve arkadaşlarınızla kapışma şansı yakalayın.

Basit oynanışı ve eğlenceli yapısıyla dikkat çeken oyunda zıplamak için dokunun ve zaman aşımına uğramadan mümkün olduğunca çok sayıda basket elde edin. Chicago Dunk'ta basket atmak sizin ilk hedefin olmuştur, bundan dolayı süreyi iyi kontrol edin ve elinizden geldiğince sayı yapmaya çalışın.

Ayrıca deliksiz atacağınız sayılarda daha fazla puan alacağınızı unutmayın, böylelikle puanınızı ikiye katlayabilir ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Hadi indirin ve basket atmaya başlayın!