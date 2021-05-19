Kısa Süreliğine Ücretsiz Uygulamalar / Oyunlar

Bu listedeki ücretsiz uygulamalar / oyunlar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Uygulamalar / Oyunlar

Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları (2021)

Simpan: Hızlı not alabileceğiniz ücretsiz bir uygulama mı arıyorsunuz? Basit tasarımı ve hızlı arayüzü ile Simpan size bu konuda yardımcı olabilir.

Memorize - Learn IELTS: İngilizce seviyenizin ne durumda olduğunu öğrenmek için basit ve renkli bir şekilde hazırlanan bu testi tamamlamaya çalışabilirsiniz.

Password Manager: Normalde 7,99 TL fiyat etiketi ile satılan bu şifre yöneticisi şu an ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama içi satın alma gerektirmiyor, şifreleri sunucuda saklamak yerine cihazınızda depoluyor.

Science For Kids: Bu uygulama, çocuğunuza ünlü bilim insanlarını öğretebilir.

Memorize - Learn Vietnamese: Memorize serisinin başka bir uygulaması olan Learn Vietnamese, Vietnamca kelime haznenizi arttırabilir. Önceki uygulamadaki yöntem burada da kullanılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere uygulamanın arayüzü de önceki uygulamanın arayüzü ile aynı.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları (2021)

Message Quest: Bu oyunda biraz alışagelmişin dışında bir kahramanı yönetiyoruz. Klasik macera oyununa biraz renk katan karakter arıyorsanız bir göz atmanızda fayda var.

Jungle Collapse 2 PRO: Bu oyun, blokları yok etmenizin gerektiği oyunlardan biri. Bu tür oyunları seviyorsanız inceleyebilirsiniz.

New Math Puzzles for Geniuses 2021: Oyunun geliştiricisi, bu oyunun gerçek bir matematik dâhisi olduğunu düşünenlerin oynaması gereken bir oyun olduğunu ileri sürüyor. Matematikte ne kadar iyi olduğunuzu kanıtlamak ister misiniz?

Flappy Floor: Flappy Bird'ü hatırlıyor musunuz? Bu oyunun Flappy Bird'ün biraz Super Mario biraz da Flappy Bird'ün stiliyle ele alınmış versiyonu olduğu söylenebilir. Orijinal oyundan tek farkı karakterinizi uçurmuyorsunuz, ona doğru gelen boruların altından geçirmeye çalışıyorsunuz.

Beach Drive: Eğlenceli bir araba yarışı oyunu mu arıyorsunuz? Engellerle dolu bir plajın altını üstünü getirebileceğiniz bu oyunu deneyin.

Evertale: Rol yapma oyunlarının incelemesi gereken bir oyun.

Fun Car Escape: Çarpışan arabalarla aranız iyiyse eğlenceyi başka bir boyuta taşıyan bu oyuna mutlaka göz atın.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Memorize - Learn Vietnamese: Android uygulamalarına göz attıysanız bu uygulamanın orada olduğunu fark etmişsinizdir. Learn Vietnamese, iOS'te de ücretsiz.

Memorize - Learn IELTS: LEarn Vietnamese gibi Learn IELTS de iOS'te kısa süreliğine ücretsiz.

Quiety: Bu uygulamanın ne hakkında olduğunu öğrenmek için ismine bakmak yeterli: Uyku ve doğa sesleri.

Export Contact: Kişilerinizi dışa aktarabileceğiniz bir uygulama olan Export Contact, bu işlemi kısa süre içerisinde gerçekleştirmenizi sağlar ve size birkaç format sunar. Bunlardan bir tanesi de kişi listesini Excel tablosuna çevirmedir.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)