Empire: Rise Of BattleShip, deniz üssünüzü kurup dünyanın dört bir yanından düşmanlara karşı savunduğunuz online mobil strateji savaş oyunu. Tarihin unutulmaz savaş gemileri, destroyerleri ve uçaklarına komuta edip kendi büyük deniz filonuzu inşa ettiğiniz, oynanış ve grafiklerin üst seviye olduğu Android oyunu kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Android platformuna özel çıkış yapan online deniz savaşları oyunu Empire: Rise Of BattleShip, benzerlerinden farklı olarak kendi deniz üssünüzü kurmanıza imkan veriyor. Açık denizlerde eşsiz filonuzu kuruyorsunuz. İster tek başınıza ister arkadaşlarınız, müttefiklerinizle gücünüzü birleştirerek okyanusun yönetimini ele geçiriyorsunuz. Dünya genelinde oyuncuların yanında korsanlar ve deniz canavarlarıyla savaşa giriyor, üssünüzü koruyorsunuz. Yükseltilebilir savaş gemileri, muhripler, uçaklar her şey sizin komutanız altında. Okyanusa hükmetmek için her şeye sahipsiniz.

Empire: Rise Of BattleShip Özellikleri