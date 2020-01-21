Extraordinary Ones

Kahramanlar, savaş takımları ve büyülü eşyaları ile donatılmış sıcakkanlı ve enerjik bir okulun savaş alanına vardılar. İki takım birbirlerinin kulelerini yok etmek ve nihayetinde üs kurmak için bir savaşta bir meydanda fırlatıyor. Diğer takımın üssünü ilk yok eden kazanır.

Oryantal mitoloji, modern kolejler ve anime tabanlı 34'ten fazla kahraman yer alıyor. Karakter özellikleri gelişmiştir ve bazı "Gen Z" unsurlarını birleştirerek oyunculara kalıp kırma çizgi stili ile dolu bir oyun sunuluyor.

Geleneksel MOBA oyunlarına dayanan 11 büyülü eşya. Oyuncular eşyaları kullandıklarında rastgele nitelik alırlar veya düşmanı yavaşlatmak için 'Lanet' veya kendini iyileştirmek için 'İlk yardım' gibi beklenmedik etkiler kazanabilirler. Her öğe bir oyun değiştirici olabilir ve savaşı değiştirmeye yardımcı olabilir.







