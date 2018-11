Fast & Furious Takedown, The Fast and The Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmi hayranları için yapılmış mobil oyunlardan biri. Filmde yer alan arabaların da lisanslı olarak bulunduğu online araba yarışı oyununda rakiplerinizi yarış dışı bırakmak, anahtarlarını almak için mücadele ediyorsunuz. Trafiğe kapalı alanlarda düzenlenen süre sınırlı özel yarışlarda tüm hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Hızlı ve Öfkeli ekibine katılmaya hazır mısınız?

Hız tutkunlarının izlemekten keyif aldığı seriye dönüşen popüler aksiyon filmi Fast & Furious Türkçe adıyla Hızlı ve Öfkeli’nin mobil platforma uyarlanan oyunlarından biri Fast & Furious Takedown. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan ücretsiz yarış oyununda 60’ın üzerinde lisanslı araba yer alıyor. İçlerinde Dom’un Dodge Charger’ı, Hobb’un kamyonu, Shaw’un kötü şöhretli arabası da var. Rüyaları süsleyen bu arabalar için fazla sayıda özelleştirme mevcut. Arabalarınızı garajınızda topluyor, yükseltmeleri burada yapıyorsunuz. Yarışlardan bahsedecek olursam; 3 farklı yarışa girebiliyorsunuz. Rakipleri yarış dışı bırakma, X sürücünün anahtarını alma, polislerden kaçma ve daha pek çok görevin sizi beklediği altın kazandıran yarışlar Missions; yarıştıkça rütbe atacağınız, saygınlık kazanacağınız ve arabanız için yükseltmeleri açacağınız Versus; günlük para ödülü veren Challenge’lar, yarışlar arasında.