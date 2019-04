Fighting EX Layer, PS4, PC’nin ardından mobil platforma çıkış yapan dövüş oyunu. Street Fighter EX serisi ve Fighting Layer oyunlarının geliştiricisi Arika’nın Android telefon kullanıcılarına ücretsiz olarak açtığı online övüş oyunu Fighting EX Layer, grafiklerinin yanında kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle dikkat çekiyor. Dövüş oyunları oynamayı seviyorsanız, bu yapıma kesinlikle göz atmalısınız.

Japon geliştirici Arika’nın oyun konsolları ve bilgisayarların ardından mobil cihazlara giren çok oyunculu dövüş oyunu Fighting EX Layer, Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açıldı ve sadece 28MB boyutunda. Akıllı telefonlarda rahatça oynanabilecek şekilde tasarlanan oyunda birçok karakter yer almasına karşın Darun, Allen, Skullomania ve Blair karakterleri seçilebiliyor. Karmaşık kontroller yerine basit kaydırma hareketleri ve arenanın altında sıralanan kutucukları kullanıyorsunuz. Dövüşlerde süre sınırı yok. Güç barınız kırmızıya dönmeden rakibinizin işini bitirmeniz gerekiyor. Aksi halde komboyla işiniz bitiyor.