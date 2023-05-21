Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri, tüm dünyada oldukça popüler olan serinin yeni oyununu oynamak isteyen pek çok oyuncu tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, yakında piyasaya sürülecek olan yapımı oynamak için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyuluyor?

Dövüş oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Mortal Kombat serisinin yeni oyununu ön sipariş vermeden önce minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini incelemek gerekiyor çünkü bilgisayardaki donanım, gereksinimleri karşılamıyorsa kasma ve donma gibi sorunlarla karşı karşıya kalınır.

Mortal Kombat 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 / Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 / Ryzen 5 2600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A750

: NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Mortal Kombat 1 isimli video oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarda en az Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 980, AMD Radeon RX 470 ya da Intel Arc A750'ye ihtiyaç duyuluyor.

Mortal Kombat 1 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11 64-bit

: Windows 10 / Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 8 GB RAM isteyen oyunda en az Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemcisi gerekiyor.

Mortal Kombat 1 Kaç GB?

Etkileyici grafiklere sahip olan Mortal Kombat 1 oyununu bilgisayara yüklemek için depolama tarafında en az 100 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silebilirsiniz.

Silme işlemini gerçekleştirmek için ister Windows'un kendi aracını kullanabilir isterseniz program kaldırma araçlarını tercih edebilirsiniz. Program kaldırma araçları, sistemi kapsamlı şekilde temizler.

Mortal Kombat 1 Fiyatı Ne Kadar?

Mortal Kombat 1, 595 TL fiyat etiketiyle Steam isimli dijital oyun mağazasında ön siparişe açıldı. Oyunu ön sipariş veren oyuncular ağustos ayında beta sürümüne erişebilecek.

Mortal Kombat 1 Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Mortal Kombat 1 19 Eylül 2023 tarihinde PC, Xbox Series X / S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

Mortal Kombat 1 Fragmanı

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