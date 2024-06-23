mortal-kombat-11-sistem-gereksinimleri

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanan Mortal Kombat 11, 2019 yılında yayınlandı. Pek çok Mortal Kombat oyunu arasından sıyrılan ve hayranlar tarafından epey beğenilen bir oyun olan Mortal Kombat 11 epey başarılı oldu. Eğer siz de bilgisayarınıza bu oyunu yüklemek istiyorsanız Mortal Kombat 11 sistem gereksinimlerine bir göz atmanızda fayda var.

Aşırı vahşi ve bir o kadar da keyifli bir dövüş oyunu olan Mortal Kombat 11; grafikleri, karakterleri, hikayesi ve tabii ki de dehşet Fatality’leri ile bilinen bir yapım. Haliyle bu oyun için en iyi dövüş oyunlarından biridir desek yanılmayız. Mortal Kombat 11 sistem gereksinimlerini kontrol ederek bilgisayarınızın bu oyun için yeterli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Mortal Kombat 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 / Windows 10

: 64-bit Windows 7 / Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 ya da NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 ya da AMD Radeon R9 270

: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 ya da AMD Radeon R9 270 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Mortal Kombat 11 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 / Windows 10

: 64-bit Windows 7 / Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-2300, 2.8 GHz / AMD FX-6300, 3.5GHz ya da AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz

: Intel Core i5-2300, 2.8 GHz / AMD FX-6300, 3.5GHz ya da AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780 ya da NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB / AMD Radeon R9 290 ya da RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB / AMD Radeon R9 290 ya da RX 570 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Mortal Kombat 11 Kaç GB?

Eğer bilgisayarınızda Mortal Kombat 11 oynamak istiyorsanız 116 GB boş alana sahip olmalısınız. Mortal Kombat 11 gerçekten çok fazla alan kaplıyor. Bir dövüş oyunu için çok fazla olan bu boyutlar elbette oyunun kaplama kalitesinin çok iyi olmasından kaynaklanıyor ancak genelde bu tarz 100 GB ve üzeri alanları çevrimiçi ve açık dünya oyunlarında görmeye alışkınız. Mortal Kombat 11 için 116 GB biraz fazla olmuş gerçekten.

Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyor mu? Mortal Kombat 11 sistem gereksinimlerini siz nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.