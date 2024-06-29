Mortal Kombat 10, ya da resmi adıyla Mortal Kombat X, pek çok kişinin favori dövüş oyunu oldu. Mortal Kombat 11 ve 1 oyunları çıkmasına rağmen pek çok kişi hala Mortal Kombat 10 oynamaya devam ediyor. Eğer siz de son Mortal Kombat oyunlarından keyif alamadıysanız ve bilgisayarınıza bu oyunu yüklemek istiyorsanız Mortal Kombat 10 sistem gereksinimlerini kontrol etmenizde fayda var.

En iyi dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat X, 2015 yılında çıkan bir yapım. Haliyle bu oyunun çıkışının üzerinden epey vakit geçiti. Hala çok iyi gözüken bir oyun olan Mortal Kombat 10, döneminde de günümüzde de çok iyi gözüken bir oyun. Buna karşın Mortal Kombat 10 sistem gereksinimleri bakımından çıkış yaptığı dönem bilgisayarları biraz zorlasa da günümüz sistemleri için çocuk oyuncağı gibi olacaktır.

Mortal Kombat 10 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit: Vista, Win 7, Win 8, Win 10

: 64-bit: Vista, Win 7, Win 8, Win 10 İşlemci : Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

: Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz Bellek : 3 GB RAM

: 3 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850

: NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 36 GB kullanılabilir alan

Mortal Kombat 10 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit: Win 7, Win 8, Win 10

: 64-bit: Win 7, Win 8, Win 10 İşlemci : Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz

: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7950

: NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 44 GB kullanılabilir alan

Mortal Kombat X Kaç GB?

Mortal Kombat 10 minimum 36 GB yer kaplıyor. DLC’ler ve son güncellemeler ile yaklaşık 44 GB yer kaplıyor. Eğer Mortal Kombat 10’dan en iyi verimi almak istiyorsanız sisteminizde 44 GB yer açtığınıza emin olun.

Mortal Kombat 10, en az GTX 460, idealde de GTX 660 talep eden bir oyun. Eminiz ki günümüzdeki pek çok sistem bu oyunu rahatlıkla çalıştırabilecektir. Zira çok çok eski bir bilgisayarınız yoksa eminiz ki bilgisayarınız bu oyunu akıcı bir şekilde çalıştıracaktır. 8 GB RAM ise bu oyun için yeterli.

Mortal Kombat 10 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Mortal Kombat oyununuz hangisi? Sizin bilgisayarınız Mortal Kombat 10 sistem gereksinimlerini karşılamaya yetiyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.