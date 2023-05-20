Adrenalin Dolu En İyi Dövüş Filmleri

Zaman zaman hepimiz kafa dağıtmak için dövüş filmleri izliyoruz. Bazen sinemada patlamış mısır yiyerek bazen de evimizde yayılarak bu aksiyon dolu filmleri iziliyoruz. Dövüş filmleri oldukça önemli bir tür. Öyle bi bu türde çok fazla film çekiliyor. Peki aralarından en iyileri hangisi?

Çok fazla film var ve aralarından iyisini seçmek epey güç. Bu nedenle biz de sizler için en iyi dövüş filmlerini listeledik. İzleyecek güzel bir şeyler arıyorsanız aşağıdaki filmlerden en az birini mutlaka izleyin.

En İyi Dövüş Filmleri

Rocky (1976)

Bloodsport (1988)

Fight Club (1999)

Kill Bill (2003)

Cradle 2 the Grave (2003)

Kung Fu Panda (2008)

Warrior (2011)

The Raid: Redemption (2011)

John Wick (2014)

Rocky (1976)

Böyle bir liste yapıp da açılışı Rocky ile yapmamak olmazdı. Sadece bir dövüş filmi değil, aynı zamanda çok iyi bir dram ve spor filmi olan Rocky efsane denilebilecek eserlerden bir tanesidir. Sylvester Stallone'un başrolde olduğu bu klasik film, amatör bir boksörün yükselişini ve Apollo Creed ile olan unutulmaz dövüşünü konu alıyor.

Tür : Dram, Spor

: Dram, Spor Oyuncular : Sylvester Stallone, Carl Weathers, Talia Shire

: Sylvester Stallone, Carl Weathers, Talia Shire IMDB Puanı: 8.1

Bloodsport (1988)

Jean-Claude Van Damme’ı Jean-Claude Van Damme yapan film hiç şüphesiz ki Bloodsport’tur. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu film, dövüş sanatları ustası Frank Dux'un Bloodsport adlı uluslararası bir dövüş turnuvasına katılma hikayesini anlatır.

Tür : Aksiyon, Spor, Biyografi

: Aksiyon, Spor, Biyografi Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Bolo Yeung

: Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Bolo Yeung IMDB Puanı: 6.8

Fight Club (1999)

Bu listenin bir diğer olmazsa olmazı hiç şüphesiz Fight Club olacaktır. Dövüş filmi denilince belki de akıllara ilk gelen filmlerden biri olan Fight Club’ı hala izlemeyen kaldıysa mutlaka bir an önce izlesin. Her ne kadar dümdüz bir dövüş filmi gibi gözükse de çok derin alt temalar barındıran bu filmi tam olarak anlamak için birden fazla kez izlemek gerekir.

Tür : Dram, Gerilim

: Dram, Gerilim Oyuncular : Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter IMDB Puanı: 8.8

Kill Bill (2003)

En iyi Tarantino filmlerinden biri olan Kill Bill özünde bir intikam hikayesidir. Beatrix Kiddo ismindeki bir kadının eşi azılı bir çete tarafından öldürülür. İntikam için yanıp tutuşan bu kadın ölümcül pek çok dövüşe girer ve hesap sormak için karşısına çıkan her şeyi yok eder.

Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Oyuncular : Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine

: Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine IMDB Puanı: 8.1

Cradle 2 the Grave (2003)

Başrollerde Jet Li ve DMX'in bulunduğu bu film hem görsel hem de işitsel olarak son derece akılda kalıcı bir filmdir. Jet Li’nin dövüş sahnelerindeki hüneri ile DMX'in rap ve oyunculuk performansı bu filmi oldukça özel kılıyor. Bu film, bir elmasın peşine düşen hırsızlarla bir polis memurunun karşı karşıya geldiği bir hikayeyi anlatır.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Jet Li, DMX, Anthony Anderson, Kelly Hu,

: Jet Li, DMX, Anthony Anderson, Kelly Hu, IMDB Puanı: 5.8

Kung Fu Panda (2008)

Eğer dövüş filmi izlemek istiyorsanız ancak ailenizle ya da yalı küçük akrabalarınızla bir film izleyecekseniz tercihiniz Kung Fu Panda’dan yana olabilir. Po adlı bir panda karakterinin gizli bir Kung Fu savaşçısı olma yolunda verdiği komik ve eğlenceli mücadeleyi konu alan bu yapımda hem eğleneceksiniz hem de aksiyona doyacaksınız.

Tür : Animasyon, Aksiyon, Komedi

: Animasyon, Aksiyon, Komedi Oyuncular (Seslendirme) : Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie

: Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie IMDB Puanı: 7.5

Warrior (2011)

En iyi Tom Hardy filmlerinden biri olan Warrior dövüş filmi dediğimiz türü bir üst basamağa taşıyan bir yapım. İki kardeşin bir MMA turnuvasında karşı karşıya gelerek hem kendi içsel savaşlarını hem de aileleriyle olan ilişkilerinin ele alındığı bu etkileyici filmin dram yönü de son derece kuvvetlidir.

Tür : Drama, Spor

: Drama, Spor Oyuncular : Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte

: Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte IMDB Puanı: 8.1

The Raid: Redemption (2011)

Bir apartman kompleksini ele geçiren suç liderine karşı bir polis ekibinin verdiği acımasız dövüşü konu alan Endonezya yapımı bu film, sürükleyici aksiyon sahneleriyle ünlüdür. Çıktığı dönem çok büyük ses getiren The Raid: Redemption, oldukça farklı bir tarza sahiptir. Aksiyon ve dövüş filmlerinden keyif alan herkesin muhakkak izlemesi gereken bir film.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Iko Uwais, Yayan Ruhian, Joe Taslim

: Iko Uwais, Yayan Ruhian, Joe Taslim IMDB Puanı: 7.6

John Wick (2014)

Son yıllarda çıkış yapmış en iyi serilerden biri olan John Wick, ilk filmi ile bizleri adeta büyülemişti. En iyi Keanu Reeves filmlerinden biri olan John Wick, dövüş filmi severler için adeta görsel bir şölendir. Stilize görsel anlatımı ile daha önce beyaz perdede pek görmediğimiz tarzda bir dövüş filmi olan John Wick, dört filmlik bir seri haline geldi.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Oyuncular : Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen IMDB Puanı: 7.4

En iyi dövüş filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori dövüş filminiz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka dövüş filmleri var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.