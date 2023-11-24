Tekken 8 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Tekken 8 sistem gereksinimleri, Bandai Namco'nun yeni dövüş oyununu satın almak isteyen oyuncular için oldukça önemlidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu da oyun deneyiminin olumsuz etkilenmesine neden olur.

Tekken 8'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi dövüş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Tekken 8'e dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Tekken 8 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X

: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Tekken 8 oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600 gerekiyor.

Tekken 8 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i7-7700K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT'ye ihityaç duyuluyor.

Tekken 8 Kaç GB?

Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen Tekken 8 en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama tarafında daha az miktarda boş alan varsa kurulum başarısız olur.

Yeterli miktarda kullanılabilir alan olmadığından ötürü kurulum gerçekleşmez ise program kaldırma aracı kullanabilir ve bilgisayarınızda yüklü olan bazı oyunları ve programları kolayca kaldırabilirsiniz.

Tekken 8 Fiyatı

Tekken 8 PC (Steam) Fiyatı : 44,99 dolar

: 44,99 dolar Tekken 8 Xbox Fiyatı : 1.499 TL

: 1.499 TL Tekken 8 PlayStation Fiyatı: 1.499 TL

Tekken 8 Çıkış Tarihi

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Tekken 8 isimli oyun 26 Ocak 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.

Bu rehberde Tekken 8 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Tekken serisinin yeni oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.