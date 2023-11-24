Tekken 8 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Tekken 8 sistem gereksinimleri neler? Dövüş türündeki yeni Tekken oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Tekken 8 sistem gereksinimleri, Bandai Namco'nun yeni dövüş oyununu satın almak isteyen oyuncular için oldukça önemlidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu da oyun deneyiminin olumsuz etkilenmesine neden olur.
Tekken 8'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi dövüş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Tekken 8'e dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.
Tekken 8 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Tekken 8 oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600 gerekiyor.
Tekken 8 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i7-7700K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT'ye ihityaç duyuluyor.
Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri, tüm dünyada oldukça popüler olan serinin yeni oyununu oynamak isteyen pek çok oyuncu tarafından oldukça merak ediliyor.
Tekken 8 Kaç GB?
Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen Tekken 8 en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama tarafında daha az miktarda boş alan varsa kurulum başarısız olur.
Yeterli miktarda kullanılabilir alan olmadığından ötürü kurulum gerçekleşmez ise program kaldırma aracı kullanabilir ve bilgisayarınızda yüklü olan bazı oyunları ve programları kolayca kaldırabilirsiniz.
Street Fighter 6 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde çıkışını yaptı. Dövüş oyunu severlerin uzun bir süredir merakla beklediği Street Fighter 6 nihayet çıkışını yaptı.
Tekken 8 Fiyatı
- Tekken 8 PC (Steam) Fiyatı: 44,99 dolar
- Tekken 8 Xbox Fiyatı: 1.499 TL
- Tekken 8 PlayStation Fiyatı: 1.499 TL
Tekken 8 Çıkış Tarihi
Uzun süredir merak içerisinde beklenen Tekken 8 isimli oyun 26 Ocak 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.
Mortal Kombat 1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Bazı oyuncular tarafından eleştirilse de genel olarak olumlu eleştiriler alan Mortal Kombat 1 seriye adeta reset atan bir oyun oldu.
Bu rehberde Tekken 8 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Tekken serisinin yeni oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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