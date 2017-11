First Words uygulaması küçük yaştaki çocuklarınıza yeni şeyleri öğretebilmeniz için oldukça faydalı içerikleri Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

En fazla 2-3 yaşlarındaki çocuklarınız için kullanabileceğiniz First Words uygulaması, çocukların çevrelerini tanıyabilmeleri amacıyla birçok farklı kategoride içerikler sunuyor. Kıyafetler, hayvanlar, yemekler, yemek zamanı, banyo zamanı ve oyuncaklar gibi kategorilerde sunulan yüzlerce kelimeyi çocuklarınızı sıkmadan eğlenceli bir şekilde öğretebileceğiniz uygulama aynı zamanda yabancı dil öğrenimi için de çok faydalı diyebilirim.

Çeşitli kategorilerde sunulan kelimeleri anlatan görsellere dokunarak sesleri dinleyebileceğiniz First Words uygulamasında, yüksek kaliteli resimler ve sesler sayesinde çocuklarınız ilk kelimelerini rahatlıkla söyleyebilir duruma gelecektir diye düşünüyorum. Hem eğlenceli hem de eğitici bir uygulama olan First Words uygulamasını, küçük yaşta çocuğu olan her ebeveyne tavsiye ediyoruz.