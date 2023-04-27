Android Telefon Uygulamaları Kilitlendi, Çöktü Sorunu ve Çözümü

Android telefon uygulamaları kilitlendi, çöktü sorunu ile karşılaşan kullanıcılar için rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemler, mobil cihazda yüklü olan uygulamaların kullanılamamasına yol açan problemin düzelmesine yardım edebilir.

Akıllı telefon hayati bir parçası hâline gelen uygulamalar bazen bazı problemler ile oldukça can sıkıcı olabiliyor. Uygulama çökme sorunu da bu problemler arasında yer alıyor. Eğer siz de akıllı telefon deneyimini olumsuz yönde etkileyen sorun ile karşılaştıysanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Android Uygulamaları Kilitlendi, Çöktü Hatasının Çözüm Yolları

Telefonu kapatıp açın.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Uygulamaları zorla durdurun.

Uygulamaların önbelleğini temizleyin.

Depolama alanını kontrol edin.

Uygulama izinlerini kontrol edin.

Uygulamaları güncelleyin.

Sorun yaşanan uygulamaları silip yeniden yükleyin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Telefonu sıfırlayın.

Telefonu Kapatıp Açın

Android işletim sistemine sahip olan telefonu kapatıp açmak, uygulamalar ile yaşanan problemin düzelmesine yardım edebilir. Bu nedenle cihazın yan tarafında bulunan güç butonuna bir süre boyunca basılı tutun ve kapatma işlemini gerçekleştirin. Telefon kapandıktan sonra tekrar açın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Pek çok uygulama internet bağlantısına bağlıdır. Kötü bağlantı, uygulamalarda problem yaşamanıza yol açabilir. Telefondan internet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Uygulamaları Zorla Durdurun

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Sorun yaşanan uygulamaları açın.

"Zorla Durdur" butonuna basın.

Uygulamaların Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Sorun yaşanan uygulamaları görüntüleyin.

Depolama bölümünü açın.

"Önbelleği Sil" butonuna dokunun.

Depolama Alanını Kontrol Edin

Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa kilitlenme ve çökme gibi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Depolama alanını kontrol etmek için ayarlar sayfasından Depolama kategorisini açın. Kullanılabilir alanı artırmak için gereksiz uygulamaları, fotoğrafları, videoları ve oyunları silebilirsiniz.

Uygulama İzinlerini Kontrol Edin

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Problem yaşanan uygulamaları açın.

"İzinler" bölümünü görüntüleyin.

Uygulamaları Güncelleyin

Uygulama çökme ve kilitlenme sorunu, akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamanın mevcut sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla App Store ya da Play Store'a girin ve güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Sorun Yaşanan Uygulamaları Silip Yeniden Yükleyin

Problem yaşadığınız uygulamaları silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikle cihazın ayarlar sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından Uygulamalar kategorisine girin. Bir sonraki adımda sorun yaşanan uygulamalara girin ve "Sil" butonuna basın. Uygulamalar kaldırıldıktan sonra yeniden yükleyin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Sistem kategorisini açın.

"Yazılım Güncellemesi" bölümüne girin.

Güncelleme işlemini yapın.

Telefonu Sıfırlayın

Yedekleme işlemini yapın.

Ayarlar sayfasını açın.

Sistem kategorisine girin.

Sıfırlama bölümünü görüntüleyin.

Sıfırlama işlemini yapın.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak telefonu sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlama yapmadan önce telefon yedekleme işlemini yapabilirsiniz. Bu, veri kaybının önlenmesine imkân tanır.

Bu yazıda Android telefon uygulamaları kilitlendi, çöktü sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.